Головна Новини
11 вересня • оновлено в 22:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Вірменії знайшли мертвим військового з Росії: з'явилися суперечливі дані

3.4т Читати матеріал російською

У середу, 11 вересня, в місті Гюмрі у Вірменії виявили тіло 23-річного російського військового 102-ї бази з порізами.

Про це з посиланням на Слідчий комітет Вірменії повідомляє ТАСС.

"Загиблий 23-річний чоловік був військовослужбовцем 102-ї російської бази, дислокованої в місті Гюмрі. На тілі загиблого виявлено порізи", – розповіли правоохоронці, зазначивши, що відкрито кримінальне провадження за фактом смерті.

Новини
У Росії розбився військовий вертоліт: перші фото з місця аварії

У Вірменії знайшли тіло військового з Росії

У Вірменії знайшли тіло військового з Росії

topcor.ru

Примітно, що командування російської військової бази Південного військового округу в Республіці Вірменія спростувало дані про сліди насильницької смерті. Військові спільно з правоохоронцями почали перевірку за фактом трагедії.

Видання "Sputnik Вірменія" пише, що військовий, якого звали Олександр Бабушкін, помер у кареті швидкої допомоги через захворювання, діагностоване раніше. Медики нібито виявили його в одній із квартир.

Відзначимо, російська військова база дислокується у Вірменії згідно з міждержавною угодою від 1995 року. У 2010 році в документ були внесені зміни, відповідно до яких термін її перебування з початкових 25 років продовжено до 49 років, до 2044 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Сирії в районі населеного пункту Джурин (Ідліб) загинули троє офіцерів Збройних сил Росії. У Кремлі заявили, що дані не відповідають дійсності.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Вірменія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
30
Смішно
20
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Santi Amonito
Santi Amonito
Фатальные "порезы" для ка-цапской пьяни - обычное дело.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Эти вояки ,просто достали уже местное население!
Показати коментар повністю
Відповісти
5
1
CARGO 100
CARGO 100
BROTHER FOREST, поэтому их в Донецк и не пускают.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3

Блоги / думки

ads pixel