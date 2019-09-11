У Вірменії знайшли мертвим військового з Росії: з'явилися суперечливі дані

У середу, 11 вересня, в місті Гюмрі у Вірменії виявили тіло 23-річного російського військового 102-ї бази з порізами.

Про це з посиланням на Слідчий комітет Вірменії повідомляє ТАСС.

"Загиблий 23-річний чоловік був військовослужбовцем 102-ї російської бази, дислокованої в місті Гюмрі. На тілі загиблого виявлено порізи", – розповіли правоохоронці, зазначивши, що відкрито кримінальне провадження за фактом смерті.

У Вірменії знайшли тіло військового з Росії topcor.ru

Примітно, що командування російської військової бази Південного військового округу в Республіці Вірменія спростувало дані про сліди насильницької смерті. Військові спільно з правоохоронцями почали перевірку за фактом трагедії.

Видання "Sputnik Вірменія" пише, що військовий, якого звали Олександр Бабушкін, помер у кареті швидкої допомоги через захворювання, діагностоване раніше. Медики нібито виявили його в одній із квартир.

Відзначимо, російська військова база дислокується у Вірменії згідно з міждержавною угодою від 1995 року. У 2010 році в документ були внесені зміни, відповідно до яких термін її перебування з початкових 25 років продовжено до 49 років, до 2044 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Сирії в районі населеного пункту Джурин (Ідліб) загинули троє офіцерів Збройних сил Росії. У Кремлі заявили, що дані не відповідають дійсності.

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