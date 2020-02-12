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12 лютого • оновлено в 20:58
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"Життя крадіям!" У Росії слідчого звільнили відразу ж після п'янки за підвищення: епічне відео

2.4т
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У Тюмені (РФ) з органів внутрішніх справ звільнили майора Рафіка Агліулліна, який оскандалився відеороликом святкування свого підвищення.

Банкет силовиків супроводжувався вигуками "АУЕ" і "Життя злодіям!". Про відсторонення слідчого від обов'язків поінформувала пресслужба регіонального управління СК (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Зазначається, що співробітник СКР Агліуллін звільнений "за дискредитуючими підставами", а саме "за порушення присяги співробітника Слідчого комітету Росії".

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У Тюмені звільнили слідчого після відео з п'янкою

У Тюмені звільнили слідчого після відео з п'янкою

Колаж

Портал "Новый день" пише, що святкування, після якого майор позбувся посади, відбувалося 7 лютого в грузинському ресторані "СаЛобіо".

На ньому також були присутні інші російські правоохоронці: начальник відділу з боротьби з організованою злочинністю регіонального УМВС Олексій Ушатий, його заступник Артур Рузі, керівник відділу з розслідування особливо важливих справ регіонального СКР Ігор Дєєв.

Відео зняв і розмістив в Instagram Денис Дєвкін, який має судимість за заподіяння легкої шкоди здоров'ю, хуліганство та умисне знищення або заподіяння шкоди чужому майну. Він же викрикував гасла.

Додамо: абревіатура АУЕ або А.У.Е. (арештантський уклад єдиний) використовується в кримінальній субкультурі, до якої залучені в тому числі діти і молодь.

Як писав OBOZREVATEL, у Росії ексначальник управління автотранспорту ФСВП Віктор Свиридов вистрілив собі в серце (за іншими відомостями – в голову) після винесення вироку у справі про вимагання.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія Тюмень
Теги
Новини Росії скандали видео Слідчий комітет Російської Федерації
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А на Украине Авакяна это министром назначили. Почувствуйте разницу.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
На паРахе что воры,что мусоры- один компот.
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Ш. Олег
Ш. Олег
https://youtu.be/GHME7B7D0SY
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