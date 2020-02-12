"Життя крадіям!" У Росії слідчого звільнили відразу ж після п'янки за підвищення: епічне відео

У Тюмені (РФ) з органів внутрішніх справ звільнили майора Рафіка Агліулліна, який оскандалився відеороликом святкування свого підвищення.

Банкет силовиків супроводжувався вигуками "АУЕ" і "Життя злодіям!". Про відсторонення слідчого від обов'язків поінформувала пресслужба регіонального управління СК (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Зазначається, що співробітник СКР Агліуллін звільнений "за дискредитуючими підставами", а саме "за порушення присяги співробітника Слідчого комітету Росії".

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Портал "Новый день" пише, що святкування, після якого майор позбувся посади, відбувалося 7 лютого в грузинському ресторані "СаЛобіо".

На ньому також були присутні інші російські правоохоронці: начальник відділу з боротьби з організованою злочинністю регіонального УМВС Олексій Ушатий, його заступник Артур Рузі, керівник відділу з розслідування особливо важливих справ регіонального СКР Ігор Дєєв.

Відео зняв і розмістив в Instagram Денис Дєвкін, який має судимість за заподіяння легкої шкоди здоров'ю, хуліганство та умисне знищення або заподіяння шкоди чужому майну. Він же викрикував гасла.

Додамо: абревіатура АУЕ або А.У.Е. (арештантський уклад єдиний) використовується в кримінальній субкультурі, до якої залучені в тому числі діти і молодь.

Як писав OBOZREVATEL, у Росії ексначальник управління автотранспорту ФСВП Віктор Свиридов вистрілив собі в серце (за іншими відомостями – в голову) після винесення вироку у справі про вимагання.

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