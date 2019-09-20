У Туреччині в готелі дітей з Росії облили палаючим маслом: з'явилися жахливі подробиці

На популярному курорті Кестель (Туреччина) в районі Аланії дітей з Росії облили палаючим маслом. У готелі Club Paradiso кухар влаштував шоу, але нібито не впорався із завданням, і "вогненний струмінь вилетів з пляшки" просто на людей.

В результаті НП постраждали вісім осіб, зокрема двоє дітей 3,5 і 10 років. Їхній батько розповів "Звезде", що відбувалося в готелі в момент події.

За словами чоловіка, кухар влаштував шоу з рибою, і в його рамках підливали масло або рідину для розпалювання.

У Туреччині дітей з Росії облили палаючим маслом Е1

Батько постраждалих сказав, що його діти не були біля вогню, а за три метри наливали суп.

"Кухарі, мабуть, дуже багато налили (Речовини. – Ред.), полум'я пішло в пляшку. І, замість того, щоб її викинути, вони сильніше натиснули, і вогненний струмінь вилетів з пляшки... Палаючу рідину, яка потрапила на дітей, почали гасити", – зазначив росіянин.

Чоловік сам не бачив того, що відбувалося, тому що в момент інциденту перебував у іншому залі. Представники готелю відмовилися показати йому записи з камер відеоспостереження.

Через подію сім'ї довелося пропустити свій виліт до Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на популярному курорті Туреччини Кестель в районі Аланії дітей з Росії облили палаючим маслом. НП трапилася в готелі Club Paradiso. Всього в результаті постраждали вісім осіб – з них двоє дітей 3,5 і 10 років. Пізніше з'явилася інформація, що вони перебували в задовільному стані

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