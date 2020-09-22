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У Третьяковській галереї в Москві повісили портрет терориста "Гіві". Фото

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Новини Росії
4,0 т.

  • Портрет з'явився в Новій Третьяковській галереї на Кримському Валу

  • Його розмістили поруч з міністром оборони Росії

Портрет ''Гіві'' розмістили біля міністра оборони РФ

У Новій Третьяковській галереї, яка розташована на Кримському Валу в Москві, з'явився портрет ватажка незаконного збройного формування "Сомалі" Михайла Толстих, відомого на прізвисько "Гіві".

Як повідомив один з Telegram-каналів терористів, картину повісили в рамках виставки, присвяченій перемозі "у Великій Вітчизняній війні".

Як видно на оприлюдненому кадрі, картину повісили поруч з портретом міністра оборони Росії Сергія Шойгу. При цьому автор полотна не вказаний.

Терориста "Гіві" повісили поруч з Шойгу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці серпня в центрі Донецька встановили бюст "Гіві".

Нагадаємо, що ватажок "Сомалі" Михайло Толстих був ліквідований 8 лютого 2017 року в окупованому Донецьку.

РосіяМоскваВійна на ДонбасіМихайло Толстих (Гіві)
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