У Третьяковській галереї в Москві повісили портрет терориста "Гіві". Фото

У Новій Третьяковській галереї, яка розташована на Кримському Валу в Москві, з'явився портрет ватажка незаконного збройного формування "Сомалі" Михайла Толстих, відомого на прізвисько "Гіві".

Як повідомив один з Telegram-каналів терористів, картину повісили в рамках виставки, присвяченій перемозі "у Великій Вітчизняній війні".

Як видно на оприлюдненому кадрі, картину повісили поруч з портретом міністра оборони Росії Сергія Шойгу. При цьому автор полотна не вказаний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці серпня в центрі Донецька встановили бюст "Гіві".

Нагадаємо, що ватажок "Сомалі" Михайло Толстих був ліквідований 8 лютого 2017 року в окупованому Донецьку.