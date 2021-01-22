У Татарстані стався вибух на нафтовому підприємстві: є жертви. Фото

У Татарстані на нафтовому підприємстві в селі Велике Нуркеєво Сармановського району стався вибух.

Як повідомляє "РЕН ТВ", унаслідок загинуло двоє людей, ще одна постраждала (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Інцидент трапився на ТОВ "Малі нафтові компанії Татарстану" під час проведення випробування стисненим повітрям ємності скидання води.

Інші обставини події уточнюються. Прокуратура Сармановського району проводить перевірку за фактом інциденту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2020 року на танкері "Генерал Азі Асланов" під російським прапором в акваторії Азовського моря поблизу Керченської протоки стався вибух і пожежа.

Причиною вибуху могли стати порушення техніки безпеки або вогневі роботи. Також розглядається версія вибуху парів палива.