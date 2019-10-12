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12 жовтня • оновлено в 18:33
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Стався витік про секретну суперзброю Путіна: що дізналися

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Співробітник Розвідувального управління Міноборони США Генрі Фрезе займався "зливом" секретної інформації про випробування, зокрема, російських і китайських перспективних озброєнь.

30-річному працівникові РУМО з Олександрії (Вірджинія) 9 жовтня повідомили про підозру, він заарештований, передає "Лента.ру" з посиланням на The Washington Post.

За даними ЗМІ, американець "був спійманий на місці злочину, розкриваючи секретну інформацію про національну безпеку".

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Згідно з даними Федерального бюро розслідувань, діяльність Фрезе, яка "може завдати виключно серйозної шкоди нацбезпеці", обумовлена його бажанням допомогти кар'єрному зростанню жінки-репортера із CNBC, з якою обвинувачений перебував у тривалих любовних стосунках.

Також у справі фігурує ще одна жінка-кореспондент, знайома з дівчиною аналітика РУМО.

У матеріалах ФБР вказується, що в період із травня до липня 2018 року "Журналіст 1" (ймовірно, дівчина інформатора) опублікувала вісім статей, п'ять із яких містили інформацію із секретних звітів РУМО, що стосуються розробок і випробувань Китаєм і Росією перспективних зразків озброєнь.

Також зазначається, що на початку липня 2019 року репортери стали співавторами статті на теми, аналогічні опублікованими в 2018 році.

Стався витік про секретну суперзброю Путіна: що дізналися

Колаж

Відзначається, що:

  • У серпні 2019 року CNBC пов'язав вибух на військовому полігоні під Северодвінськом (Архангельська область) зі спробою підняти з дна Баренцевого моря крилату ракету глобальної дальності "Буревісник", оснащену малогабаритною надпотужною ядерною енергоустановкою.

  • У лютому 2019 року телеканал писав про тринадцяте випробування "Буревісника".

  • У грудні 2018 року CNBC повідомив про п'ять успішних льотних випробуваннях перспективної російської гіперзвукової протикорабельної крилатої ракети "Циркон".

  • У серпні 2018 року CNBC заявив про підготовку Росією місії із вилучення з дна Баренцевого моря "Буревісника", який нібито потонув у листопаді 2017 року під час невдалих випробувань.

Судячи з розслідування стосовно Фрезе, частина цих даних і могла бути "зливом" секретної інформації.

Ілюстрація. Ракета

Ілюстрація. Ракета

DW

Як писав OBOZREVATEL, ударний безпілотник Altius-U, який розробляється в Росії, може використовуватися для розвідки та для нанесення вогневих ударів. Військовий експерт Олег Жданов оцінив, наскільки він небезпечний.

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Тема
озброєння
Місце
США
Теги
зброя ракети Новини Росії
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