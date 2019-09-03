У Шереметьєво зіткнулися два літаки: фото і відео НП

В аеропорту Шереметьєво під Москвою (Росія) зіткнулися літаки "Аерофлоту" і Royal Flight.

Про це повідомляє "Лайф" з посиланням на джерело в екстрених службах. Відзначається, що з лайнера "Аерофлоту" пасажирів евакуювали, в результаті інциденту ніхто не постраждав (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На фото видно, що літаки зачепили один одного крилами. На землі лежать їхні уламки. За попередніми даними, на борту Royal Flight не було пасажирів, а аерофлотівський лайнер збирався летіти в Пекін.

Mash Літаки зіткнулися в Шереметьєво

Зіткнення лайнерів при буксируванні Hue

Як пише Telegram-канал Mash, аерофлотівський рейс Москва – Пекін вирулював на злітну смугу, поруч буксирували борт Royal Flight. Причиною їх зіткнення нібито стала неорганізованість при буксируванні – наземні служби Шереметьєво щось наплутали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також 3 вересня в Ставропольському краї Росії розбився штурмовик Су-25УБ, два льотчики катапультувалися.

Нагадаємо, 15 серпня літак А-321 рейсу Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку в кукурудзяному полі поруч з аеропортом Жуковський (Підмосков'я). На борту знаходилися 226 пасажирів і сім членів екіпажу.

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