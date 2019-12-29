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29 грудня • оновлено в 19:34
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У Санкт-Петербурзі запобігли масштабному теракту на Новий рік

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У п'ятницю, 27 грудня, в Росії затримали двох осіб, які нібито збиралися здійснити теракт в Санкт-Петербурзі в період новорічних свят. Про це повідомляє Центр громадських зв'язків ФСБ Росії, передають росЗМІ.

За словами ФСБ, затримання вдалося провести, грунтуючись на інформації, яку вони отримали раніше від американських спецслужб. У двох затриманих вилучили докази і матеріали, які нібито підтверджують підготовку терактів.

За цим фактом було порушено справу за статтями 30 (готування до вчинення злочину), 205 (тероризм), 205.1 (участь в діяльності терористичної організації) КК РФ.

ФСБ

ФСБ

Віталій Невар / TASS

Відзначимо, що в неділю, 29 грудня, Володимир Путін поговорив по телефону з президентом Америки Дональдом Трампом і подякував за цю інформацію від спецслужб.

У травні 2019 року в російському місті Кольчугіно Володимирської області нейтралізовані двоє бандитів, які планували здійснити теракт У них було виявлено готове до застосування саморобний вибуховий пристрій, зброю і боєприпаси.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії теракт
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