У Санкт-Петербурзі запобігли масштабному теракту на Новий рік

У п'ятницю, 27 грудня, в Росії затримали двох осіб, які нібито збиралися здійснити теракт в Санкт-Петербурзі в період новорічних свят. Про це повідомляє Центр громадських зв'язків ФСБ Росії, передають росЗМІ.

За словами ФСБ, затримання вдалося провести, грунтуючись на інформації, яку вони отримали раніше від американських спецслужб. У двох затриманих вилучили докази і матеріали, які нібито підтверджують підготовку терактів.

За цим фактом було порушено справу за статтями 30 (готування до вчинення злочину), 205 (тероризм), 205.1 (участь в діяльності терористичної організації) КК РФ.

ФСБ Віталій Невар / TASS

Відзначимо, що в неділю, 29 грудня, Володимир Путін поговорив по телефону з президентом Америки Дональдом Трампом і подякував за цю інформацію від спецслужб.

У травні 2019 року в російському місті Кольчугіно Володимирської області нейтралізовані двоє бандитів, які планували здійснити теракт У них було виявлено готове до застосування саморобний вибуховий пристрій, зброю і боєприпаси.

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