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У Санкт-Петербурзі майже одночасно прогриміли два вибухи: перші фото та відео

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У вівторок, 2 квітня, в Санкт-Петербурзі (Росія) на території Військово-космічної академії імені Можайського і в будівлі Агрофізичні науково-дослідного інституту прогриміли вибухи.

Попередньо встановлено, що в Академії спрацювала міна, повідомляє 78.ru. Версії вибуху в інституті різняться. У місцевому МНС поки не коментували інцидент.

Повідомляється, що вибух в Академії прогримів через кілька хвилин після того, як було оголошено евакуацію з будівлі. Люди почали виходити на вулицю, в цей момент стався вибух, повідомляє "Інтерфакс".

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"В академії Можайського прогримів вибух, госпіталізовано з травмами чотири людини, імовірно курсанти", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що вибух стався під час занять в одному з навчальних корпусів академії. Серед постраждалих опинилися два офіцера, чоловік і жінка.

"Вибух прогримів на другому поверсі навчального корпусу під час занять. Можливо, здетонував боєприпас", – відмічено в інформації.

Також близько 15 осіб можуть бути заблоковані в будівлі, так як під час вибуху обрушився сходовий проліт на третьому поверсі будівлі.

У науково-дослідному інституті повідомили, що ніякого масштабного вибуху не було.

"Хто повідомив про вибух, ми не знаємо. Самі здивувалися. У мене он під вікнами машина МНС стоїть. Вони теж приїхали і кажуть: "Де у вас вибух?". А у нас його не було. Можете приїхати і самі пошукати", – повідомив заступник директора НДІ Олександр Калабанов.

За однією з версій у дівчини в лабораторії просто лопнула в руках колба з реактивів. При цьому вона незначно постраждала, отримавши порізи.

За іншою версією в мікрохвильовці лопнула банку, яку лаборантка розігрівала. Дівчину з травмами доставили до лікарні.

Зараз на місці події працюють співробітники ФСБ, Слідчого комітету, а також прокуратури РФ. Крім того, на території академії присутні військові. На даний момент, територія і будівля оточена.

Вибух в Санкт-Петербурзі

Вибух в Санкт-Петербурзі

Вибух в Санкт-Петербурзі

Вибух в Санкт-Петербурзі

Вибух в Санкт-Петербурзі

Вибух в Санкт-Петербурзі

Вибух в Санкт-Петербурзі

Вибух в Санкт-Петербурзі

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РосіяСанкт-Петербург
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Резниченко Сергей
Резниченко Сергей
Че за фигня? ФСБ, ау. Уже час прошел с момента взрыва, а вы еще "украинский след" не нашли. Вы так скабееву без работы оставите. Усердней надо, усердней. Ждем. :)
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Ришар Пьер
Ришар Пьер
Что-то русня не комментирует, наверное боярышник завезли.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Главное террористов в Сирии, на дальних подступах разбомбить, а в Питере ФСБ все взорвет сама...
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