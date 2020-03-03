У двоповерховому багатоквартирному будинку в Самарі (РФ) стався вибух, у результаті постраждали щонайменше семеро осіб.

НП сталася у вівторок, 3 березня, близько 20:04 за місцевим часом на вулиці Арцибашевська, 128. Інформоване джерело "Інтерфаксу" повідомило, що в одній із квартир, ймовірно, вибухнув газовий котел, після чого обрушилася несуча стіна.

У Самарі вибухнув будинок Скрін відео

З-під завалів живими дістали живими семеро людей: трьох дітей, трьох жінок та чоловіка.

Причиною інциденту могли стати несправність газового обладнання та порушення техніки його безпечної експлуатації, зазначило джерело.

У Самарі вибухнув будинок Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, 22 лютого в Ростовській області Росії вибухнув і загорівся газ у багатоквартирному будинку. Загинула одна особа, ще одна постраждала і була госпіталізована.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.