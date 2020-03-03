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3 березня • оновлено в 22:00
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У Самарі стався вибух газу в будинку, поранено 7 осіб

7.1т
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У двоповерховому багатоквартирному будинку в Самарі (РФ) стався вибух, у результаті постраждали щонайменше семеро осіб.

НП сталася у вівторок, 3 березня, близько 20:04 за місцевим часом на вулиці Арцибашевська, 128. Інформоване джерело "Інтерфаксу" повідомило, що в одній із квартир, ймовірно, вибухнув газовий котел, після чого обрушилася несуча стіна.

У Самарі вибухнув будинок

У Самарі вибухнув будинок

Скрін відео

З-під завалів живими дістали живими семеро людей: трьох дітей, трьох жінок та чоловіка.

Причиною інциденту могли стати несправність газового обладнання та порушення техніки його безпечної експлуатації, зазначило джерело.

У Самарі вибухнув будинок

У Самарі вибухнув будинок

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, 22 лютого в Ростовській області Росії вибухнув і загорівся газ у багатоквартирному будинку. Загинула одна особа, ще одна постраждала і була госпіталізована.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія Самара
Теги
вибух фотографии Новини Росії вибух будинку
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какая русофобия!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
С газом надо аккуратней, однозначно ! Опасно ! Поэтому скоро Украина без газа жить будет, в безопасности ! СУ ГС.
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2 из 3 ответов | показать все
Иванова Елена
Иванова Елена
Minaev Alexey, а причем здесь крым? и какому народу? если народу Украины, то он не только в крыму!!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Кацaп Кацaпыч, опять пьяны ! Как Вас администрация терпит (((( Я же как врач психиатро - уже говорил - самогонку с пивом не надо мешать, тем более сухой куриный помет не надо добавлять .Но все равно - СУГС, Крым - принадлежит Народу, как и недра Украины ! !
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