У российских экспертов истерика. В Украине прошел 1 сичня марш в честь дня рождения Бандеры. Грозятся нас уничтожить даже, чтобы такого больше не было.

Ребята, так у нас марш в честь дня народження Бандеры каждый год. И в Горловке он проходил, и в Донецке, и тогда еще живой Славгородский проводил. И смеялся, мол - никто не помешает 1 сичня, бо все коммуняки и русскомирцы пьяные спят.

Так что не истерите, недорогие соседи. У нас це свято видмичають дуже давно. Ви просто не бачили. Пейте дальше, все в порядке.

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