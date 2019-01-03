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Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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У российских экспертов истерика: грозятся нас уничтожить

12.9тЧитати матеріал російською

У российских экспертов истерика. В Украине прошел 1 сичня марш в честь дня рождения Бандеры. Грозятся нас уничтожить даже, чтобы такого больше не было.

Ребята, так у нас марш в честь дня народження Бандеры каждый год. И в Горловке он проходил, и в Донецке, и тогда еще живой Славгородский проводил. И смеялся, мол - никто не помешает 1 сичня, бо все коммуняки и русскомирцы пьяные спят.

У российских экспертов истерика: грозятся нас уничтожить
Новини
''Страшный'' человек, которого так боятся россияне

Так что не истерите, недорогие соседи. У нас це свято видмичають дуже давно. Ви просто не бачили. Пейте дальше, все в порядке.

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Автор
Кирило СазоновКирило Сазонов
Особа
Степан Бандера
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Кирилла Сазонова
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Коментарі
1
18
Смішно
81
Цікаво
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
У кацапа в голове стекловата - вата, пропитанная "стекломоем"! (с)
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Gordon Yury
Gordon Yury
Афанасьев Алексей, А что тебе до Хатыни. Что ты к ней пристал? Готовишь почву для оправдания ожидаемой оккупации залесьем Беларуси. Оценку событиям в Хатыни могут дать только сами беларусы. И им в этом вопросе твои подсказки не нужны! Лучше расскажи, кто под Смоленском без суда и следствия живьем в землю закопал польских офицеров, да потом еще там же взорвал самолет с их президентом. Тоже наверное бандеровцы?
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Бандеровский Свидораст
Бандеровский Свидораст
Бандера бып пассивным питарасом. И не скрывал этого. И последователи верные бандере- пассивные питарасы ( в народе бандерлоги). Таких сейчас много поганят землю Украины. Но все питарасы, как и бандера, плохо закачивают. Путин запустил часы обратного отсчета до уничтожения бандеровской сволочи. Крым и Донбасс уже очищены от бандеровских отбросов. Но работы еще много. Остальная Украина стонет под гнетом фашистско - бандеровсих ублюдков. И Российский народ не бросит в этой беде украинский народ. Земля Украины будет очищена от свидомой бандероской погани. Слава Украине!!!! Слава России!!! Слава братским народам!!!!! Бандеровским хероям в срало!!!!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Бандеровский Свидораст, та ты шо! Очко не болит?
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