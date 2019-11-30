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1 грудня • оновлено в 06:16
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У Росію не пустили літак з топ-чиновником Чехії: у чому справа

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Делегацію на чолі з міністром сільського господарства Чехії Мирославом Томаном не пустили в Росію.

Як передає в телеграм-каналі "Картковий будиночок: Росія", літаку з чиновниками не дозволили здійснити політ за маршрутом Москва-Казань.

Причиною стало нібито недотримання вимог митного законодавства ЄАЕС [Євразійський економічний союз].

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У МЗС РФ відзначили, що чеська сторона не перший раз допускає подібні помилки. "Чехи по офіційних каналах визнають свою відповідальність", – заявили в відомстві.

Мирослав Томан

Мирослав Томан

ČTK

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Чехії Мілош Земан публічно визнав незаконно анексований Крим частиною Росії.

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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Заголовок и содержание статьи взаимоисключающие) Как самолет с чиновниками Чехии не могли пустить в Россию если в статье пишут что самолету не разрешен вылет по маршруту Москва-Казань? Убейтесь об стену заголовкописатели
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Томан-Земан,два старых Швейка.
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2
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Пусть в Куив летят, гектары "забивают" чернозёмные ...
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4
1
2 из 3 ответов | показать все
Малахoв Егор
Малахoв Егор
Руденко Вован, ну дак, не для того США вас в долги загнали, земелька ваша нужна.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Руденко Вован, через яр, через горби, там де верб зеленi шата, йшли по землю вороги, западенцi - торбохвати. У кого будете просити допомоги, коли жарений пiвень буде клюваты dупу.
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