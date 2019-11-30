У Росію не пустили літак з топ-чиновником Чехії: у чому справа

Делегацію на чолі з міністром сільського господарства Чехії Мирославом Томаном не пустили в Росію.

Як передає в телеграм-каналі "Картковий будиночок: Росія", літаку з чиновниками не дозволили здійснити політ за маршрутом Москва-Казань.

Причиною стало нібито недотримання вимог митного законодавства ЄАЕС [Євразійський економічний союз].

У МЗС РФ відзначили, що чеська сторона не перший раз допускає подібні помилки. "Чехи по офіційних каналах визнають свою відповідальність", – заявили в відомстві.

Мирослав Томан ČTK

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Чехії Мілош Земан публічно визнав незаконно анексований Крим частиною Росії.

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