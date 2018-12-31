У російському Магнітогорську обвалився житловий будинок: з'явилися дані про українку

Під завалами під'їзду житлового будинку у російському Магнітогорську може перебувати українка.
Так, ЗМІ показали список із 45 мешканців, з якими немає зв'язку. Серед них — уродженка Шепетівки Хмельницької області Тетяна Антипова (29.08. 1986 р.н.).
Наразі пошуки тривають. Водночас медики не вірять, що хтось із зниклих ще може бути живим.
Повний список:
- Веряскіна Ксенія Валеріївна
- ВеряскінаТамара Вікторівна
- Шубіна Марина Володимирівна
- Баталова Ольга Яківна
- Синебрюхов Андрій Андрійович
- Кутепов Сергій
- Дівчина Кутепова
- Анісімова Ольга Микитівна
- Попко Тетяна Кузьмівна
- Лепкова Марія Іванівна
- Нагаєва Христина Дмитрівна
- Нагаєва Оксана Володимирівна
- Родіонова Юлія Федорівна
- Кошелева Анастасія Павлівна
- Овчинникова Галина Юхимівна
- Фокін Іван Євгенович
- Старшинов Сергій Георгійович
- Анашкевич Володимир Михайлович
- Анашкевич Ніна Іванівна
- Кизимбаєва Тетяна Григорівна
- Улхатови (чотири людини)
- Тінібаєва Нелля Миколаївна
- Кашин Анатолій Васильович
- Кашин Андрій Анатолійович
- Кашина Надія Іванівна
- Снетков Михайло Геннадійович
- Кремльов Андрій Геннадійович
- Кремльова Олена Олександрівна
- Сагадат Ільмир Іштімеровіч
- Ігнатьєв Олександр Вікторович
- Воронцов Віктор
- Крамаренко Анастасія Владимировна
- Крамаренко Ігор Анатолійович
- Крамаренко Мілана Ігорівна
- Антілова Уляна Вікторівна
- Антілова Тетяна Іванівна
- Плюхін Світлана Василівна
- Дружкіна Раїса Василівна
- Андріївська Жанна
- Карцева Христина
- Два мешканці квартири 315.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському Магнітогорську в ніч на 31 грудня у житловій дев'ятиповерхівці прогримів потужний вибух.
НП сталася близько 06:00 за місцевим часом (03:00 за Києвом). У результаті обвалилися перекриття з третього по десятий поверх над аркою між двома під'їздами. Постраждали 48 квартир, в яких жили 110 осіб
У результаті загинули четверо людей, ще четверо постраждали, 38 людей вважаються зниклими безвісти. Офіційна причина – вибух побутового газу.
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