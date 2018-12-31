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У російському Магнітогорську обвалився житловий будинок: з'явилися дані про українку

11.8тЧитати матеріал російською

Під завалами під'їзду житлового будинку у російському Магнітогорську може перебувати українка.

Так, ЗМІ показали список із 45 мешканців, з якими немає зв'язку. Серед них — уродженка Шепетівки Хмельницької області Тетяна Антипова (29.08. 1986 р.н.).

Наразі пошуки тривають. Водночас медики не вірять, що хтось із зниклих ще може бути живим.

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У російському Магнітогорську обвалився житловий будинок: з'явилися дані про українку

Повний список:

- Веряскіна Ксенія Валеріївна

- ВеряскінаТамара Вікторівна

- Шубіна Марина Володимирівна

- Баталова Ольга Яківна

- Синебрюхов Андрій Андрійович

- Кутепов Сергій

- Дівчина Кутепова

- Анісімова Ольга Микитівна

- Попко Тетяна Кузьмівна

- Лепкова Марія Іванівна

- Нагаєва Христина Дмитрівна

- Нагаєва Оксана Володимирівна

- Родіонова Юлія Федорівна

- Кошелева Анастасія Павлівна

- Овчинникова Галина Юхимівна

- Фокін Іван Євгенович

- Старшинов Сергій Георгійович

- Анашкевич Володимир Михайлович

- Анашкевич Ніна Іванівна

- Кизимбаєва Тетяна Григорівна

- Улхатови (чотири людини)

- Тінібаєва Нелля Миколаївна

- Кашин Анатолій Васильович

- Кашин Андрій Анатолійович

- Кашина Надія Іванівна

- Снетков Михайло Геннадійович

- Кремльов Андрій Геннадійович

- Кремльова Олена Олександрівна

- Сагадат Ільмир Іштімеровіч

- Ігнатьєв Олександр Вікторович

- Воронцов Віктор

- Крамаренко Анастасія Владимировна

- Крамаренко Ігор Анатолійович

- Крамаренко Мілана Ігорівна

- Антілова Уляна Вікторівна

- Антілова Тетяна Іванівна

- Плюхін Світлана Василівна

- Дружкіна Раїса Василівна

- Андріївська Жанна

- Карцева Христина

- Два мешканці квартири 315.

У російському Магнітогорську обвалився житловий будинок: з'явилися дані про українку
У російському Магнітогорську обвалився житловий будинок: з'явилися дані про українку
У російському Магнітогорську обвалився житловий будинок: з'явилися дані про українку
У російському Магнітогорську обвалився житловий будинок: з'явилися дані про українку

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському Магнітогорську в ніч на 31 грудня у житловій дев'ятиповерхівці прогримів потужний вибух.

НП сталася близько 06:00 за місцевим часом (03:00 за Києвом). У результаті обвалилися перекриття з третього по десятий поверх над аркою між двома під'їздами. Постраждали 48 квартир, в яких жили 110 осіб

У результаті загинули четверо людей, ще четверо постраждали, 38 людей вважаються зниклими безвісти. Офіційна причина – вибух побутового газу.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
РосіяМагнітогорськ
Тег
Новини Росії
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Комментарии на сайте не модерированы
Kiev Mangust
Kiev Mangust
Она в Украине спокойно празднует пока кацапов отправили в рай
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
И с чего шумеры ее вхохлушку записали? Она родиласьв СССР, при том у нее Русская фамилия, а не дебильные ...енко да ...чук, и гек.
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Makc Махов
Makc Махов
Слепцов Егор, вот если бы у неё фамилия была Хуйло! То она бы точно из Рейхканцелярии Кремля! 🇷🇺🖕🏼😁😜😆😀😅😅
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