У Росії знову сталася НП з літаком SSJ-100

В аеропорту російської Самари здійснив екстрену посадку Sukhoi Superjet 100 авіакомпанії "Азимут".
Уточнюється, що літак летів за маршрутом Краснодар - Тюмень. На борту лайнера знаходилися 95 пасажирів, передає "Інтерфакс".
Так, SSJ-100 повинен був приземлитися в аеропорту Рощине. Однак, у повітрі у судна вийшов з ладу лівий двигун, тому екіпаж прийняв рішення терміново приземлитися в Самарі.
Sukhoi Superjet 100
Inkazan
Пілотам вдалося посадити літак, при цьому ніхто не постраждав.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Владивостоці (Росія) 20 липня здійснив екстрену посадку пасажирський літак Sukhoi Superjet 100.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.