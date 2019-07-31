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У Росії знову сталася НП з літаком SSJ-100

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В аеропорту російської Самари здійснив екстрену посадку Sukhoi Superjet 100 авіакомпанії "Азимут".

Уточнюється, що літак летів за маршрутом Краснодар - Тюмень. На борту лайнера знаходилися 95 пасажирів, передає "Інтерфакс".

Так, SSJ-100 повинен був приземлитися в аеропорту Рощине. Однак, у повітрі у судна вийшов з ладу лівий двигун, тому екіпаж прийняв рішення терміново приземлитися в Самарі.

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Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100

Inkazan

Пілотам вдалося посадити літак, при цьому ніхто не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Владивостоці (Росія) 20 липня здійснив екстрену посадку пасажирський літак Sukhoi Superjet 100.

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Тема
НП в Шереметьєво
Місце
Росія Самара
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