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У Росії знову рвонув будинок: з'явилися фото жертви

1.9тЧитати матеріал російською

Жертвою вибуху газу в російських Шахтах Ростовської області виявилася Ларикова Вікторія Геннадіївна, 1987 року народження.

Жінка проживала в квартирі №71, в якій і стався вибух. Серед постраждалих значаться її чоловік Ларіков Кирило Євгенович 1987 року народження і дворічна дочка Ларикова Анастасія Кирилівна, повідомляє "Комсомольськая правда".

Чоловік із дівчинкою зараз знаходяться у лікарні.

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У Росії знову рвонув будинок: з'явилися фото жертви

Усього ж у результаті вибуху було зруйновано чотири квартири під номерами 67, 68, 71 і 72. З першої вивели п'ятьох постраждалих. Трьох мешканців квартири №68 зараз шукають співробітники МНС, а з 71-ій вже врятували одну людину. Також залишається невідомою доля двох місцевих жителів із 72-ї квартири.

У Росії знову рвонув будинок: з'явилися фото жертви

"Комсомольськая правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Дейман Алон
Дейман Алон
Лариков - это ушлепок, воевавший за дырляндию!
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Дейман Алон
Дейман Алон
Ш. Олег, жена и ребенок - это семья пидоросса, убивавшего украинцев! Но тебя украинцы, которых убивал Лариков, абсолютно не интересуют, ты за "жену и ребенка" Ларикова сильно переживаешь, ведь так?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Дейман Алон, почему Вы так решили? Жена и ребёнок, разумеется, тоже воевали?
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