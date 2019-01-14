У Росії знову рвонув будинок: з'явилися фото жертви

Жертвою вибуху газу в російських Шахтах Ростовської області виявилася Ларикова Вікторія Геннадіївна, 1987 року народження.

Жінка проживала в квартирі №71, в якій і стався вибух. Серед постраждалих значаться її чоловік Ларіков Кирило Євгенович 1987 року народження і дворічна дочка Ларикова Анастасія Кирилівна, повідомляє "Комсомольськая правда".

Чоловік із дівчинкою зараз знаходяться у лікарні.

Усього ж у результаті вибуху було зруйновано чотири квартири під номерами 67, 68, 71 і 72. З першої вивели п'ятьох постраждалих. Трьох мешканців квартири №68 зараз шукають співробітники МНС, а з 71-ій вже врятували одну людину. Також залишається невідомою доля двох місцевих жителів із 72-ї квартири.

"Комсомольськая правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Магнітогорську в ніч на 31 грудня прогримів потужний вибух, у результаті чого обвалився весь під'їзд.

Офіційна причина — вибух побутового газу, пізніше з'явилися кадри обвалення під'їзду.

Усього загинуло 39 осіб, з них шестеро — діти. Опубліковані імена всіх жертв.

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