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3 вересня • оновлено в 10:14
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У Росії знайшли "винних" в обстрілі журналістів на Донбасі: що відомо

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Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти українського офіцера Андрія Гнатова, якого звинуватили в причетності обстрілів мирних громадян на Донбасі.

Російські правоохоронці вважають, нібито командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Андрій Гнатов замішаний в обстрілі у зоні проведення ООС 1 вересня. Про це повідомляє пресслужба СК РФ.

"Серед осіб, які зазнали обстрілу, були ті, котрі не беруть участі в збройному конфлікті, зокрема співробітники ОБСЄ і позаштатний фотокореспондент МІА "Росія сьогодні", які перебувають у селі Комінтернове самопроголошеної "Донецької народної республіки". Під час обстрілу вони змогли сховатися в безпечному місці", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що слідком почав розслідування, щоб знайти винних в обстрілі серед "інших посадових осіб командувача складу ЗСУ".

Терористи на Донбасі

Терористи на Донбасі

Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

Також бойовики використовували для атаки українських захисників, у результаті якої загинули четверо воїнів ЗСУ, спеціально пристосовану міну, яку запустили без залучення міномета.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Теги
Донбас Генеральний штаб ЗСУ Новини Росії
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