У Росії злили нове відео з дочкою Путіна

Глава фонду "Іннопрактика" Катерина Тихонова, яку вважають молодшою дочкою президента Володимира Путіна, приступила до захисту кандидатської дисертації в Московському державному університеті.

Відповідне відео з'явилося в мережі в п'ятницю, 24 травня. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Захист мав розпочатися рівно о 16:00, але Тихонова затрималася на кілька хвилин. Примітно, що в залі МДУ зібралися десятки журналістів і телевізійників, однак відео і фото їм робити заборонили. Наукових же співробітників пускали взагалі за закритими списками.

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Відзначимо, що заявлена тема дисертації на здобуття ступеню кандидата фізико-математичних наук звучить так: "Математичні завдання корекції активності вестибулярних механорецепторів".

У центрі уваги – створення пристроїв, які допоможуть льотчикам і космонавтам, які працюють в екстремальних умовах, краще орієнтуватися в просторі.

Катерина Тихонова на захисті spletnik.ru

openmedia.io

Як зазначив перед заходом науковий керівник Тихонової, ректор МДУ Віктор Садовничий, захист повинен пройти блискуче.

Катерина Тихонова narodna-pravda.ua

Катерина Тихонова olivin-tm.ru

Як стало відомо, Тихонова успішно захистила кандидатський ступінь. Усі 18 членів комісії проголосували "за".

Садовничий також залишився задоволений доповіддю ймовірної дочки Путіна. "Ми отримуємо дуже гідного фахівця з дуже складної тематики. Таких фахівців не дуже багато", - прокоментував він.

При цьому, питань до Тихонової не виникло ні у членів дисертаційної ради, ні в офіційних опонентів. Один із виступаючих навіть заявив, що вчена "випередила свій час на 100 років".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тихонова вперше з'явилася на телебаченні і викликала ажіотаж у Росії.

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