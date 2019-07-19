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У Росії зламався другий літак за ніч: усі подробиці

4.6т Читати матеріал російською

У Росії літак авіакомпанії Utair, що летів із Самари в Сургут, здійснив вимушену посадку в Єкатеринбурзі.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в оперативних службах. Тепер виліт в Сургут затриманий, приблизний час відправлення не зазначено.

"Рейс UT-414 авіакомпанії Utair здійснив незаплановану посадку в Єкатеринбурзі з технічних причин. Літак приземлився благополучно. Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав. Пасажири розміщені в готелі", - сказано в повідомленні.

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Літак авіакомпанії Utair

Літак авіакомпанії Utair

ato.ru

Цю інформацію підтверджує онлайн-табло Кольцово.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже другий літак за ніч, з яким в Росії трапляється НП. Так, в московському аеропорту Шереметьєво 178 пасажирів рейсу "Москва-Єреван" були евакуйовані з літака Boeing 737 через задимлення салону.

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Крым Андрей
Крым Андрей
Укроминистр транспорта Омелян похвастался, что пассажиропоток авиаперевозок на Украине за год 20 млн. Правда круто? Только вот пассажиропоток только одного российского города Симферополь 5 млн с хвостиком. Т.е вся Украина, как четыре Симферополя...
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
В Росси самолёты летают как не странно
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Иванов Иван
Иванов Иван
У меня кстати колесо на велосипеде спустило за ночь..... Даёшь статью обоз!!!!))))))
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