У Росії зламався другий літак за ніч: усі подробиці

У Росії літак авіакомпанії Utair, що летів із Самари в Сургут, здійснив вимушену посадку в Єкатеринбурзі.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в оперативних службах. Тепер виліт в Сургут затриманий, приблизний час відправлення не зазначено.

"Рейс UT-414 авіакомпанії Utair здійснив незаплановану посадку в Єкатеринбурзі з технічних причин. Літак приземлився благополучно. Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав. Пасажири розміщені в готелі", - сказано в повідомленні.

Літак авіакомпанії Utair ato.ru

Цю інформацію підтверджує онлайн-табло Кольцово.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже другий літак за ніч, з яким в Росії трапляється НП. Так, в московському аеропорту Шереметьєво 178 пасажирів рейсу "Москва-Єреван" були евакуйовані з літака Boeing 737 через задимлення салону.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.