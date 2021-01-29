У Росії лоб у лоб зіткнулися автобус і вантажівка, загинули 10 людей, поранені – 14. Фото

У Самарській області в районі населеного пункту Заборовка при зіткненні мікроавтобуса і вантажівки загинули десять осіб.

Про це пише ІА ТАСС із посиланням на пресслужбу управління Слідчого комітету Росії по регіону. Ще 14 людей постраждали (щоб подивитися фото, доскролльте новина до кінця).

Як повідомили журналісти з посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ, за попередніми даними, на 873-му км траси М-5" Урал "зіткнулися мікроавтобус з вантажівкою DAF з напівпричепом.

"Напівпричіп занесло, і він зіткнувся з мікроавтобусом... на місці працюють рятувальники та правоохоронні органи", – уточнив співрозмовник видання.

Удар був такої сили, що деяких пасажирів довелося деблокувати з понівечених автівок.

В обласному МОЗ уточнили, що на місці аварії працює бригада швидкої допомоги.

У СК РФ Самарського регіону поінформували, що слідчі розпочали дослідчу перевірку інциденту.

Як повідомляв OBOZREVATEL