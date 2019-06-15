У Росії жителі повстали проти ромів: затримані сотні людей, є поранені і жертва

Жителі села Чемодановка (Пензенська область, РФ) повстали проти ромів, які, за деякими даними, почали "масово приставати до їх дочок".

Після бійки понад 170 осіб доставили в поліцію, трьох затримали. Про це стало відомо на Telegram-каналі НТВ.

Постраждали як мінімум п'ять чоловік, двох госпіталізували. Один з них — 34-річний чоловік —отримав черепно-мозкову травму і помер 14 червня в лікарні, другий залишається в реанімації у важкому стані.

У Росії жителі повстали проти ромів

У регіональному СК повідомили, що спочатку порушили справу про умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, але потім перекваліфікували на "вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою, з хуліганських спонукань".

Опубліковано відео затримання трьох учасників бійки в Пензенській області https://t.co/ihuqyU8Ra1 pic.twitter.com/YNIG9hiQtx - РІА Новини (@rianru) 15 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії повстали проти церкви. Близько двох тисяч людей вийшли на акцію протесту і знесли паркан, який поставили забудовники навколо скверу.

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