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У Росії жителі повстали проти ромів: затримані сотні людей, є поранені і жертва

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Жителі села Чемодановка (Пензенська область, РФ) повстали проти ромів, які, за деякими даними, почали "масово приставати до їх дочок".

Після бійки понад 170 осіб доставили в поліцію, трьох затримали. Про це стало відомо на Telegram-каналі НТВ.

Постраждали як мінімум п'ять чоловік, двох госпіталізували. Один з них — 34-річний чоловік —отримав черепно-мозкову травму і помер 14 червня в лікарні, другий залишається в реанімації у важкому стані.

У Росії жителі повстали проти ромів

У Росії жителі повстали проти ромів

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"Засуне голови в д*пи!" Бабченка обурив показовий момент із повсталими росіянами

У регіональному СК повідомили, що спочатку порушили справу про умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, але потім перекваліфікували на "вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою, з хуліганських спонукань".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії повстали проти церкви. Близько двох тисяч людей вийшли на акцію протесту і знесли паркан, який поставили забудовники навколо скверу.

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Місце
РосіяПенза
Теги
бійкароми
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Привет страна
Привет страна
В Украине они ещё так-же стоят на первом месте как основные изготовитель и распространители наркотиков, так и самая неуравновешенная и асоциальная национальность. У них принцип, чем больше ты сделал против закона, тем ты более уважаемый цыган.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
потому ,что "ромы",кстати сами они говорят ,я циган ,или я циганка,..откуда эту дурь в плане переименования берут?вероятно ,как Боря Синькин ,решил переименовать русских в рассеян,дурь конкретная.
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Н Олег
Н Олег
в демократичной эвропе таборные цыгане (в странах, откуда их попросту не выгнали) жывут в гетто и полиция присматривает за ними с "отеческим вниманием"
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