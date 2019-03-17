У Росії зграя бродячих собак покусала дитину: опубліковано моторошні кадри

У російському Магадані зграя бродячих собак покусала дитину в міському парку, через що хлопчика госпіталізували.

За даними прес-служби уряду Магаданської області, заступник голови повідомив про напад тварин (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Хлопчик із серйозними травмами від укусів був доставлений в обласну лікарню і прооперований. Губернатор Магаданської області зажадав від муніципальних властей разом з правоохоронними органами, суворо в рамках закону, вирішити проблему з бродячими собаками, які почали кидатися на людей. Доповісти про вжиті заходи і рішення міські чиновники повинні протягом доби", – йдеться в повідомленні.

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Судячи з кадрів, оприлюднених в Telegram-каналі "Лента дня", на допомогу дитині кинувся місцевий житель. Він прогнав тварин, які встигли до того моменту покусати хлопчика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Росії чоловік похвалився тим, що вистежив зграю вовків і задавив одного з них снігоходом, а потім бив його по морді.

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