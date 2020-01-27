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27 січня • оновлено в 15:16
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У Росії затримали японського "шпигуна": перші подробиці

2.2т
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У Росії затримали підданого Японії, який нібито намагався отримати секретні матеріали про російський військовий потенціал.

Після інциденту, японським дипломатам, акредитованим в Росії, МЗС заявив протест, передає РІА Новини.

"25 грудня 2019 року за спробу отримання секретних матеріалів про російський військовий потенціал на Далекому Сході співробітниками російських правоохоронних органів у Владивостоці затримано підданого Японії", – йдеться в повідомленні.

ФСБ РФ

ФСБ РФ

Відзначається, що в російське міністерство був викликаний радник-посланник посольства Японії в Москві. Іноземному дипломату вручили ноту протесту. Відомо, що затриманий японець потрапив до Росії по журналістській візі.

Японському підданому влада РФ дали 72 години, щоб він покинув територію Росії.

"На наступний день знаходиться в Росії з журналістської візі японець виїхав на батьківщину", – додали в МЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму ФСБ затримала чоловіків у, який нібито за завданням спецслужб України обладнав схрон з вибухівкою.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Да уж. Грамотность у тн "тимура" зашкаливает. Это укрообразование,да? Или тупизм,пофигизм и укрообразование? Мне с моим образованием с СССР читать противно.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Настав січень для рашки 37-го року. Вітаю всіх скрєпних!!!!!!
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