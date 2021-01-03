У Росії захотіли випробувати на українцях експериментальну вакцину від COVID-19
"Російський фонд прямих інвестицій" планує випробувати в Україні комбінацію вакцин від коронавірусу AstraZeneca і "Супутник V".
Як заявив на телеканалі "Росія 1" глава РФПІ Кирило Дмітрієв, його фонд готовий передати Україні технології для виробництва і застосування російської вакцини.
"Готові повністю передати наші технології для виробництва на території України, готові почати клінічні випробування спільної вакцини AstraZeneca і "Супутник V", – сказав він.
РФПІ фінансував розробку вакцини-кандидата "Супутник-V", яка досі не пройшла необхідних клінічних випробувань.
"Ми всіляко готові співпрацювати з Україною, тому що ми вважаємо, що вакцини – без політики", – додав Дмітрієв.
Що відомо про російську вакцину "Супутник V"?
Препарат зареєстрований в РФ в серпні 2020 року.
Щеплення в Росії почали робити з 5 грудня. Перш за все вакцину отримують співробітники лікарень, поліклінік, шкіл, соціальної сфери.
Після початку вакцинації росіяни заявляли про те, що робиться це добровільно-примусово. У деяких установах працівники навіть писали заяви про звільнення.
У той же час російська вакцина викликала побоювання вчених у світі. Її застосування до проведення повного циклу випробувань може привести до мутації нового коронавірусу, вважають вони.
Уряди Аргентини та Білорусі дозволили використання російського препарату для вакцинації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що 30 грудня 2020 року харківська компанія "Біолік" нібито подала заявку на реєстрацію в Україні російської вакцини "Супутник V".
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко відповів, що інформація про реєстрацію "Супутника V" – це тільки політичні заяви і чутки, які не відповідають дійсності.