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15 січня • оновлено в 09:19
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У Росії загорівся іранський суховантаж: подробиці

1.8т
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У середу, 15 січня в Російській Федерації загорівся суховантаж Kasra-1, що ходить під прапором Ірану.

Надзвичайна подія сталася в Махачкалінському порту Дагестану, передає пресслужба ГУ МНС по регіону.

"Від працівника Махачкалинського порту надійшла інформація про займання на іранському судні, пришвартованому на причалі номер 1. За наявними відомостями він без вантажу. До місця прибули 3 відділення пожежно-рятувальних автомобілів, відкритого горіння немає, йде задимлення", – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що вогонь почався в каюті капітана, площа загоряння 5 на 7 метрів.

"Відкритого горіння немає, загроза поширення відсутня. Постраждалих немає", – відмічено в інформації.

В результаті дій рятувальників загоряння на іранському суховантажі в Махачкалі повністю ліквідовано.

Пожежа на суховантажі

Пожежа на суховантажі

МНС РФ

Пожежа на суховантажі

Пожежа на суховантажі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мурманську (Росія) під час проведення ремонтних робіт загорівся крейсер "Адмірал Кузнєцов".

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія Махачкала
Теги
пожежа Новини Росії
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Xoxлы - гастеры на сухогрузе чистили гальюны. У одного пукан полыхнул
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