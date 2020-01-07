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7 січня • оновлено в 05:58
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У Росії влаштували тисняву через "гроші з неба": опубліковано відео

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У російському Волгограді місцеві жителі влаштували тисняву через гроші.

Інцидент стався напередодні Різдва біля ТЦ "Мармелад". Блогер і пранкери Альфредо Аудиторе вирішив влаштувати незвичайну виставу, вирішивши розкидати близько 200 тисяч рублів.

Він попросив не влаштовувати тисняву, однак, коли в натовп полетіли декілька пачок 500- і 1000-рублевих купюр, то люди швидко забули про його прохання.

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Як писав OBOZREVATEL, недавно скандальний Жириновський в Москві також влаштував роздачу грошей "інвалідам та холопам".

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Росія Волгоград
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Fisher Sam
Fisher Sam
Пхаахаха)) где тролли?
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