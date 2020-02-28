У мережі поширили секретний документ про рейди російських правоохоронців у столиці країни Москві на громадян Китаю в зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Про позапланові заходи пише Telegram-канал Life Shot (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"У нашому розпорядженні опинився дуже цікавий і навіть "секретний" документ "Розпорядження: З метою реалізації комплексу заходів щодо попередження завезення і розповсюдження коронавірусної інфекції в м. Москві", – сказано в повідомленні.

У Росії влаштували таємний рейд на китайців через коронавірус Российская газета

Привели також повний текст документа, в якому дали доручення – розшукати китайців. За даними ЗМІ, 14 лютого його отримали всі начальники територіальних відділів МВС РФ, але до особового складу інформацію доносили тільки в усній формі, ймовірно, щоб не було витоків.

"У чому полягає таємниця? Мабуть, не всіх пасажирів із Китаю перевірили належним чином, і їх треба терміново знайти. Два наших джерела (в швидкій і МВС) повідомляють, що причиною проведення спецоперації могло стати "недопрацювання" служб в аеропорту "Шереметьєво": щодо пасажирів двох літаків із Китаю не вжили необхідних заходів щодо карантину", – йдеться в повідомленні.

Схема "вилову" китайців у Москві

Відзначається, що одним з об'єктів, де провели рейд, став гуртожиток зі студентами з Китаю. Співробітникам ППС перед рейдом видали медичні маски, а під час його проведення вони ні з ким не контактували. Пишуть, що йде "тотальний вилов".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через поширення по світу коронавірусу в Росії почали продавати "цілющі" банки, протигази проти інфекції і заговорену воду.

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