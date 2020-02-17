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17 лютого • оновлено в 20:50
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"Ти не вірменка, ти сміття!" У Росії виклали жорстке відео цькування дівчини

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У Росії розгорівся скандал через цькування вірменами "недостойних" дівчат, яких вони знімають на відео і публікують у мережі.

Один із таких роликів, знятий в одному з торгових центрів "активістом", викликав бурхливе обговорення серед користувачів. Він з'явився в закритій вірменській групі AspeT, яка нібито бореться за чистоту нації і "релігійні цінності". Незабаром відео перезалили популярні інтернет-спільноти (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Автор гучного ролика підійшов до молодої пари, коли хлопець і дівчина сиділи за столиком. Він почав питати, скільки їм років і скандалити, дорікаючи вірменці в тому, що вона обіймалася зі своїм хлопцем.

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Чоловік також вимагав у дівчини продиктувати номер телефону її батьків, погрожуючи розповісти їм про "негідну" поведінку дочки.

Дівчина заявила, що вона наполовину вірменка, а наполовину росіянка і зажадала припинити розмовляти з нею в подібному тоні. "Активіста" це не заспокоїло. Під час розмови він жбурнув у дівчину пачкою соку і серветками, обізвавши сміттям.

У Росії вірменин влаштував цькування дівчині

У Росії вірменин влаштував цькування дівчині

Скрін відео

"Ти хто така, щоб себе вірменкою називати? Ти сміття, бл*, зрозуміла мене?" – говорив автор відео.

Додамо, відповідну вірменську групу в забороненій в Україні соціальній мережі кілька разів блокували, однак після цього з'являлися нові закриті спільноти AspeT.

Опис скандальної вірменської групи в соцмережі

Опис скандальної вірменської групи в соцмережі

Скріншот користувача pikabu.ru

Опис скандальної вірменської групи в соцмережі

Опис скандальної вірменської групи в соцмережі

Скріншот користувача pikabu.ru

Користувачі засудили вчинок чоловіка. "Був би качок із нею – сенсації не вийшло б", – зазначив один із користувачів.

"Ти не вірменка, ти сміття!" У Росії виклали жорстке відео цькування дівчини

Скріншот

"Ти не вірменка, ти сміття!" У Росії виклали жорстке відео цькування дівчини

Скріншот

"Ти не вірменка, ти сміття!" У Росії виклали жорстке відео цькування дівчини

Скріншот

"Ти не вірменка, ти сміття!" У Росії виклали жорстке відео цькування дівчини

Скріншот

"Ти не вірменка, ти сміття!" У Росії виклали жорстке відео цькування дівчини

Скріншот

"Ти не вірменка, ти сміття!" У Росії виклали жорстке відео цькування дівчини

Скріншот

"Ти не вірменка, ти сміття!" У Росії виклали жорстке відео цькування дівчини

Скріншот

"Ти не вірменка, ти сміття!" У Росії виклали жорстке відео цькування дівчини

Скріншот

"Ти не вірменка, ти сміття!" У Росії виклали жорстке відео цькування дівчини

Скріншот

"Ти не вірменка, ти сміття!" У Росії виклали жорстке відео цькування дівчини

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно російський блогер у Нижньому Новгороді прогулявся в місцевому ТЦ із напівголою дівчиною на повідку.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія
Теги
соцмережі скандали Новини Росії видео
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Коментарі
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Цікаво
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Станиславский Сергей
Станиславский Сергей
Об армянах вообще не очень лестные отзывы!
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1
0
Червоний Данило
Червоний Данило
отлично! так русских и нужно прeccoвaть! они мycop...пыль пoдзaлyпнaя!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Червоний Данило, навуходоносор, где ты там русских увидел?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да правильно они делают сосен нужно щимить с детства))))))
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