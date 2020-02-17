"Ти не вірменка, ти сміття!" У Росії виклали жорстке відео цькування дівчини

У Росії розгорівся скандал через цькування вірменами "недостойних" дівчат, яких вони знімають на відео і публікують у мережі.

Один із таких роликів, знятий в одному з торгових центрів "активістом", викликав бурхливе обговорення серед користувачів. Він з'явився в закритій вірменській групі AspeT, яка нібито бореться за чистоту нації і "релігійні цінності". Незабаром відео перезалили популярні інтернет-спільноти (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Автор гучного ролика підійшов до молодої пари, коли хлопець і дівчина сиділи за столиком. Він почав питати, скільки їм років і скандалити, дорікаючи вірменці в тому, що вона обіймалася зі своїм хлопцем.

Чоловік також вимагав у дівчини продиктувати номер телефону її батьків, погрожуючи розповісти їм про "негідну" поведінку дочки.

Дівчина заявила, що вона наполовину вірменка, а наполовину росіянка і зажадала припинити розмовляти з нею в подібному тоні. "Активіста" це не заспокоїло. Під час розмови він жбурнув у дівчину пачкою соку і серветками, обізвавши сміттям.

У Росії вірменин влаштував цькування дівчині Скрін відео

"Ти хто така, щоб себе вірменкою називати? Ти сміття, бл*, зрозуміла мене?" – говорив автор відео.

Додамо, відповідну вірменську групу в забороненій в Україні соціальній мережі кілька разів блокували, однак після цього з'являлися нові закриті спільноти AspeT.

Опис скандальної вірменської групи в соцмережі Скріншот користувача pikabu.ru

Опис скандальної вірменської групи в соцмережі Скріншот користувача pikabu.ru

Користувачі засудили вчинок чоловіка. "Був би качок із нею – сенсації не вийшло б", – зазначив один із користувачів.

Сидиш в кафе з лампової Армяночка, до тебе підходить відеорелейтед. Твої дії? pic.twitter.com/4BLNVbAl4l - Двач (@ ru2ch) February 16, 2020

Молоді та ініціативні вірмени об'єднуються в співтовариства по боротьбі з аморальною поведінкою. Громадянську ініціативу проявляють так: знаходять "недостойних" дівчат-армянок, влаштовують цькування, знімають на камеру і викладають в мережу pic.twitter.com/2X0BmKDq7v - Лента.ру (@lentaruofficial) February 17, 2020

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно російський блогер у Нижньому Новгороді прогулявся в місцевому ТЦ із напівголою дівчиною на повідку.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.