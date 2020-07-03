У Росії випав "коронавірусний" град: аномалію зняли на відео

Градини на Кузбасі місцями досягали 7 см. Кадр відео "Погода від шефа".

У російському Кузбасі випав град, який за формою нагадує 3D-модель молекули коронавірусу.

При цьому самі градини місцями досягали розмірів 5-7 см. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "Погода від шефа" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця новини).

Градини на Кузбасі місцями досягали 7 см Кадр відео "Погода від шефа"

Зазначається, що негода пройшла на території Тісульського і Маріїнського районів Кемеровської області, а особливо сильними опади були у селищі Комсомольське.

Наслідки великого граду в Кемеровській області Кадр відео "Погода від шефа"

"Розбиті дахи господарських будівель, майже повністю знищено урожай, пошкоджені автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Наслідки великого граду в Кемеровській області Кадр відео "Погода від шефа"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у декількох населених пунктах Рівненської області в червні випав град розміром із куряче яйце.