У Росії випав "коронавірусний" град: аномалію зняли на відео
Градини на Кузбасі місцями досягали 7 см. Кадр відео "Погода від шефа".
У російському Кузбасі випав град, який за формою нагадує 3D-модель молекули коронавірусу.
При цьому самі градини місцями досягали розмірів 5-7 см. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "Погода від шефа" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця новини).
Градини на Кузбасі місцями досягали 7 см Кадр відео "Погода від шефа"
Зазначається, що негода пройшла на території Тісульського і Маріїнського районів Кемеровської області, а особливо сильними опади були у селищі Комсомольське.
Наслідки великого граду в Кемеровській області Кадр відео "Погода від шефа"
"Розбиті дахи господарських будівель, майже повністю знищено урожай, пошкоджені автомобілі", – йдеться у повідомленні.
Наслідки великого граду в Кемеровській області Кадр відео "Погода від шефа"
Як повідомляв OBOZREVATEL, у декількох населених пунктах Рівненської області в червні випав град розміром із куряче яйце.