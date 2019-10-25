У Росії військовий відкрив стрілянину по товаришах по службі: вісім жертв

У Забайкаллі (Росія) військовослужбовець відкрив вогонь по товаришах по службі, в результаті вісім осіб загинули, ще двоє отримали поранення.

Інцидент стався в п'ятницю, 25 жовтня, близько 18.20 за місцевим часом (12.20 за Києвом), повідомляють "РИА Новости" з посиланням на Міноборони Росії.

"При зміні варти військовослужбовець ремонтно-технічної бази ... відкрив вогонь по своїм товаришам по службі з табельної вогнепальної зброї", – розповів співрозмовник.

Військова частина Радіо Свобода

У відомстві уточнили, що військового затримали, загрози життю постраждалих на даний момент немає, вони доставлені в госпіталь.

Причиною події, на думку представників Міноборони, міг стати нервовий зрив на тлі особистих проблем, не пов'язаних зі службою в армії.

Пізніше СК РФ назвав ім'я призовника, ним виявився Раміль Шамсутдинов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії розбили вщент військову техніку. Її скинули з літака, проте парашут повністю не розкрився.

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