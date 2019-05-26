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У Росії відбулась нова НП з пасажирським літаком: що трапилось

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У Росії в аеропорту "Пулково" здійснив екстрену посадку літак Airbus 330 компанії Hainan Airlines, який летів рейсом Пекін – Санкт-Петербург.

Як повідомляє "Фонтанка" сигнал про спалах на борту повітряного сигналу стався через несправний датчик. Літак приземлився без пригод.

Відзначається, що рейс HU7965 торкнувся землі о 18:59, на борту був 251 пасажир, ніхто з них не постраждав. Екстрені служби були готові гасити полум'я, але тривога виявилася помилковою, ніякої пожежі на борту не було.

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Сервіс Флайтрадар не зафіксував сигналів лиха від пілотів. Причина переполоху, за попередньою інформацією, була в несправному датчику.

У Росії відбулась нова НП з пасажирським літаком: що трапилось

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії сталася чергова НП з літаком Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Технік повітряного судна рейсу Москва-Іжевськ забув відкріпити металевий трос, який під час польоту продірявив фюзеляж лайнера.

Також в Росії літак авіакомпанії Utair два години кружляв в околицях міста Сургут замість того, щоб здійснювати рейс до м Худжандж в Таджикистані.

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Місце
РосіяСанкт-Петербург
Тег
літак
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацап - не пилот! Кацап - идиот! (с)
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Юг Руси
Юг Руси
"..... сигнал о возгорании на борту воздушного сигнала произошел из-за неисправного датчика." - 🤣
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Юг Руси, йух соси! Тварь паРАшная - тупа, шо валянок!
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