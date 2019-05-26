У Росії відбулась нова НП з пасажирським літаком: що трапилось

У Росії в аеропорту "Пулково" здійснив екстрену посадку літак Airbus 330 компанії Hainan Airlines, який летів рейсом Пекін – Санкт-Петербург.

Як повідомляє "Фонтанка" сигнал про спалах на борту повітряного сигналу стався через несправний датчик. Літак приземлився без пригод.

Відзначається, що рейс HU7965 торкнувся землі о 18:59, на борту був 251 пасажир, ніхто з них не постраждав. Екстрені служби були готові гасити полум'я, але тривога виявилася помилковою, ніякої пожежі на борту не було.

Сервіс Флайтрадар не зафіксував сигналів лиха від пілотів. Причина переполоху, за попередньою інформацією, була в несправному датчику.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії сталася чергова НП з літаком Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Технік повітряного судна рейсу Москва-Іжевськ забув відкріпити металевий трос, який під час польоту продірявив фюзеляж лайнера.

Також в Росії літак авіакомпанії Utair два години кружляв в околицях міста Сургут замість того, щоб здійснювати рейс до м Худжандж в Таджикистані.

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