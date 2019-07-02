У Росії вантажівка двічі розчавила 8-річного велосипедиста: шокуюче відео 18+

У Башкирії вантажівка насмерть розчавила 8-річного хлопчика, який переходив дорогу на зелене світло.

Дитина котила велосипед поруч, проте водій її чомусь не помітив. Величезна машина переїхала дитину двічі — передніми і задніми колесами.

Як повідомляють російські ЗМІ, півтора роки тому чоловіка позбавили прав за п'яну їзду. Чи був він п'яний цього разу — поки невідомо.

УДІБДР МВС по РБ Вантажівка переїхала дитину

УДІБДР МВС по РБ Вантажівка переїхала дитину

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня у Борисполі автомобіль патрульної поліції збив дитину із самокатом на пішохідному переході. Поліцейські відвели хлопчика додому до мами, травм у дитини не діагностували.

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