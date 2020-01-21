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21 січня • оновлено в 06:59
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У Росії в гуртожитку заживо згоріли 11 осіб: фото і відео з місця

1.6т
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У Росії в одноповерховому дерев'яному будинку у Томській області в результаті пожежі загинули 11 людей.

Про це повідомила прес-служба МНС РФ. Відзначається, що пожежа сталася на території місцевої пилорами (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

В одноповерховому дерев'яному будинку, який загорівся, жили робітники (там був гуртожиток). Площа пожежі склала 204 квадратних метри.

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У Росії в гуртожитку заживо згоріли 11 осіб: фото і відео з місця

Прес-служба МНС РФ

На момент загоряння там перебувало 12 осіб, лише одна людина врятувалася. Попередньо, всі загиблі – громадяни Китаю.

Пожежники гасили вогонь близько чотирьох годин, і вже після цього, при розборі завалів, виявили тіла. Зараз особи загиблих встановлюються.

У Росії в гуртожитку заживо згоріли 11 осіб: фото і відео з місця

Скріншот з відео

У Росії в гуртожитку заживо згоріли 11 осіб: фото і відео з місця

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сергієвому Посаді (Росія) в неділю, 12 січня, спалахнула пожежа на великому складі для зберігання металу.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія Томськ
Тег
пожежа
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Какие же это китайцы?это руцкие китайцы в китае))))руцкий это и есть китайско кавказская помесь
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