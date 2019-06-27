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У Росії в аеропорту загорівся літак з пасажирами: двоє загиблих, близько 20 постраждалих

6.9тЧитати матеріал російською

У Росії в аеропорту міста Нижньоангарськ на півночі Бурятії здійснив аварійну посадку пасажирський літак Ан-24.

Лайнер викотився за межі злітно-посадочної смуги і загорівся, повідомляє ТАСС з посиланням прес-секретаря глави республіки Олексія Фішева. Уточнюється, що літак пробив огорожу і врізався в будівлю очисних споруд. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

При аварійній посадці пасажирського літака авіакомпанії "Ангара" загинули два члени екіпажу, 43 особи врятовано. Близько 20 людей отримали поранення, їх госпіталізували в терміновому порядку.

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У Росії в аеропорту загорівся літак з пасажирами: двоє загиблих, близько 20 постраждалих

Скріншот з відео

За попередніми даними, літаку довелося екстрено йти на посадку через відмову одного із двигунів.

Ім'я загиблого командира повітряного судна – Володимир Коломін, другою жертвою авіакатастрофи став бортмеханік Олег Барданов.

У Росії в аеропорту загорівся літак з пасажирами: двоє загиблих, близько 20 постраждалих

Скріншот з відео

У Росії в аеропорту загорівся літак з пасажирами: двоє загиблих, близько 20 постраждалих

Скріншот з відео

У Росії в аеропорту загорівся літак з пасажирами: двоє загиблих, близько 20 постраждалих

Прес-служба місцевого управління МНС

У Росії в аеропорту загорівся літак з пасажирами: двоє загиблих, близько 20 постраждалих

Прес-служба місцевого управління МНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 травня поточного року в аеропорту "Шереметьєво" пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 (Москва-Мурманськ) російської компанії "Аерофлот" здійснив екстрену посадку і загорівся. В результаті НП загинула 41 людина.

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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
У скотов опять праздник?)
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