У Росії в аеропорту загорівся літак з пасажирами: двоє загиблих, близько 20 постраждалих

У Росії в аеропорту міста Нижньоангарськ на півночі Бурятії здійснив аварійну посадку пасажирський літак Ан-24.

Лайнер викотився за межі злітно-посадочної смуги і загорівся, повідомляє ТАСС з посиланням прес-секретаря глави республіки Олексія Фішева. Уточнюється, що літак пробив огорожу і врізався в будівлю очисних споруд. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

При аварійній посадці пасажирського літака авіакомпанії "Ангара" загинули два члени екіпажу, 43 особи врятовано. Близько 20 людей отримали поранення, їх госпіталізували в терміновому порядку.

Скріншот з відео

За попередніми даними, літаку довелося екстрено йти на посадку через відмову одного із двигунів.

Ім'я загиблого командира повітряного судна – Володимир Коломін, другою жертвою авіакатастрофи став бортмеханік Олег Барданов.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Прес-служба місцевого управління МНС

Прес-служба місцевого управління МНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 травня поточного року в аеропорту "Шереметьєво" пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 (Москва-Мурманськ) російської компанії "Аерофлот" здійснив екстрену посадку і загорівся. В результаті НП загинула 41 людина.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.