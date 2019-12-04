У російському Златоусті учня 9 класу підозрюють у зґвалтуванні 11-річної дівчинки.

Як пише Znak.com, подія трапилася 2 грудня в одній із квартир будинку на вулиці Зеленій.

Відомо, що 15-річний школяр був раніше знайомий із 11-річною дівчинкою. Обставини події поки не розголошуються.

У Росії учень 9 класу зґвалтував 11-річну дівчинку

Відомо лише, що школяра вже затримали. Стосовно нього порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 131 КК РФ ( "Зґвалтування особи, яка не досягла 12-річного віку").

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 41-річний педофіл зґвалтував 10-річну дівчинку. Трапилося це в покинутій будівлі. Чоловік познайомився з дитиною через соцмережі.

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