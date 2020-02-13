У Росії у страшній ДТП загинули вісім українців: всі деталі

У Псковській області Росії трапилася страшна ДТП, у результаті якого загинули вісім осіб, ще кілька постраждали. Попередньо, всі жертви – українці, які їхали додому з Санкт-Петербурга.
Про це пише "Псковське агентство інформації" з посиланням на на прес-службу місцевого главку МВС РФ. Відзначається, що аварія трапилася в Пустошкінскому районі на трасі Санкт-Петербург – Невель недалеко від села Рудо.
За попередніми даними, там лоб у лоб зіткнулися вантажівка і мікроавтобус.
Загиблі – водій і сім пасажирів мікроавтобуса, поранення отримали один пасажир і водій великовантажам.
При цьому Telegram-канал Mash уточнює, що водія фури В'ячеслава Рябова (Білорусь) і єдиного вцілілого пасажира "Мерседеса" Михайла Зеленчука (Україна) госпіталізували у стані середньої тяжкості.
У Росії в лобовій ДТП загинули 8 українців
Попередня причина аварії – водій автобуса не розрахував дистанції при обгоні і зіткнувся з фурою.
У Росії в лобовій ДТП загинули 8 українців
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Воронезькій області Росії в суботу, 8 лютого, сталася смертельна ДТП з українським пасажирським мікроавтобусом і вантажівкою. В результаті на місці інциденту загинули водій мікроавтобуса і двоє пасажирів.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.