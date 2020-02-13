У Росії у страшній ДТП загинули вісім українців: всі деталі

У Псковській області Росії трапилася страшна ДТП, у результаті якого загинули вісім осіб, ще кілька постраждали. Попередньо, всі жертви – українці, які їхали додому з Санкт-Петербурга.

Про це пише "Псковське агентство інформації" з посиланням на на прес-службу місцевого главку МВС РФ. Відзначається, що аварія трапилася в Пустошкінскому районі на трасі Санкт-Петербург – Невель недалеко від села Рудо.

За попередніми даними, там лоб у лоб зіткнулися вантажівка і мікроавтобус.

Загиблі – водій і сім пасажирів мікроавтобуса, поранення отримали один пасажир і водій великовантажам.

При цьому Telegram-канал Mash уточнює, що водія фури В'ячеслава Рябова (Білорусь) і єдиного вцілілого пасажира "Мерседеса" Михайла Зеленчука (Україна) госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Росії в лобовій ДТП загинули 8 українців

Попередня причина аварії – водій автобуса не розрахував дистанції при обгоні і зіткнувся з фурою.

У Росії в лобовій ДТП загинули 8 українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Воронезькій області Росії в суботу, 8 лютого, сталася смертельна ДТП з українським пасажирським мікроавтобусом і вантажівкою. В результаті на місці інциденту загинули водій мікроавтобуса і двоє пасажирів.

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