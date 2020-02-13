Головна Новини
13 лютого • оновлено в 06:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії у страшній ДТП загинули вісім українців: всі деталі

4.2т
Читати матеріал російською

У Псковській області Росії трапилася страшна ДТП, у результаті якого загинули вісім осіб, ще кілька постраждали. Попередньо, всі жертви – українці, які їхали додому з Санкт-Петербурга.

Про це пише "Псковське агентство інформації" з посиланням на на прес-службу місцевого главку МВС РФ. Відзначається, що аварія трапилася в Пустошкінскому районі на трасі Санкт-Петербург – Невель недалеко від села Рудо.

За попередніми даними, там лоб у лоб зіткнулися вантажівка і мікроавтобус.

Новини
Бус перекинувся, на дорозі труп: в Одесі відбулися дві жорстких ДТП. Відео

Загиблі – водій і сім пасажирів мікроавтобуса, поранення отримали один пасажир і водій великовантажам.

При цьому Telegram-канал Mash уточнює, що водія фури В'ячеслава Рябова (Білорусь) і єдиного вцілілого пасажира "Мерседеса" Михайла Зеленчука (Україна) госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Росії в лобовій ДТП загинули 8 українців

У Росії в лобовій ДТП загинули 8 українців

Попередня причина аварії – водій автобуса не розрахував дистанції при обгоні і зіткнувся з фурою.

У Росії в лобовій ДТП загинули 8 українців

У Росії в лобовій ДТП загинули 8 українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Воронезькій області Росії в суботу, 8 лютого, сталася смертельна ДТП з українським пасажирським мікроавтобусом і вантажівкою. В результаті на місці інциденту загинули водій мікроавтобуса і двоє пасажирів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
3
6
Смішно
1
Цікаво
13
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
кастрюли ,начинайте-https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Разумовская Лина
Разумовская Лина
Некуй шастать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Хорошо, что люди не пострадали.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги