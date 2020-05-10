У Росії трапився конфуз з Гіммлером в "Безсмертному полку" і нацистами на афішах до 9 Травня

У Росії спалахнув скандал через появу фото нациста Генріха Гіммлера на сайті "Безсмертного полку" та ілюстрування банерів до Дня перемоги світлинами з німецькими солдатами в Оренбурзі.

Про гучні інциденти розповіли на Telegram-каналі "Підйом". Так, на сайті пропагандистської акції "Безсмертний полк" помітили фото Гіммлера – одного з головних і найжорстокіших соратників Адольфа Гітлера. Однак світлину там підписали чужим ім'ям – нібито ростовського полковника Василя Алєксєєва.

Однак координатор "Безсмертного полку" в Ростові-на-Дону Андрій Кудряков поспішив назвати те, що відбулося, провокацією.

На сайті "Безсмертного полку" з'явилося фото Гіммлера "Підйом"

"Хотілося би перевірити, хто все-таки таке виставив, поспілкуватися з цією людиною і спробувати пояснити їй все. Ростов – це одне з найстрашніших місць злочинів нацизму, за яке в тому числі Гіммлер персонально відповідальний. Це Зміївська балка, де майже 30 тисяч ростовчан знищено. Це, звичайно, провокація, прояв якоїсь слабкої людської свідомості. Сайт знаходиться в Томську, ми туди відправили всі запити. Якби наш був сайт, вже б не висіло", – виправдався Кудряков.

Після ажіотажу, що виник, співголова ради "Безсмертного полку" і куратор руху в Томську Сергій Колотовкін пообіцяв видалити сторінку з фотографією рейхсфюрера СС.

"Ми намагаємося модерувати, але якось пройшло, волонтери пропустили. Ми просто видалимо, звичайно ж", – запевнив він.

Тим часом в Оренбурзі подібний скандал спалахнув 9 травня через те, що на банері в центрі міста з'явилися німецькі солдати замість червоноармійців. На одній з фотографій були зображені нацисти після штурму Брестської фортеці, на іншій – поляки в довоєнному місті.

В Оренбурзі центр міста прикрасили банером з нацистами "Підйом"

В Оренбурзі центр міста прикрасили банером з нацистами "Підйом"

У мерії Оренбурга вже вибачилися за історичний прокол, а головна художниця адміністрації Наталія Бровко пообіцяла, що блоки на панорамі до 75-річчя від Дня перемоги замінять 10 травня.

"Ми приносимо свої вибачення в першу чергу ветеранам і всім оренбуржцям за те, що при оформленні площі була допущена така помилка. Зараз ведуться заміри, плакат замінять, роботу буде відновлено. Висловлюємо подяку небайдужим громадянам, які це помітили", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, торгово-розважальний комплекс "Космос" в Челябінську (Росія) потрапив в гучний скандал через допис, в якому Адольфа Гітлера назвали ветераном Другої світової війни.

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