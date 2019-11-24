Помер пілот: у Росії трапилася серйозна НП з літаком

У Ростові-на-Дону ( Росія ), через погане самопочуття другого пілота в повітрі, екстрену посадку здійснив пасажирський літак, який прямував за маршрутом Москва – Анапа.

Надзвичайна подія трапилася вранці 24 листопада. Про це пише "Інтерфакс" з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що командир пасажирського лайнера, який виконував регулярний рейс із "Шереметьєво", зв'язався з диспетчерами авіавузла у Ростові, доповівши, що другому пілотові різко стало зле.

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Борту довелося здійснити екстрену посадку в аеропорту "Платов". Пілота одразу забрала бригада швидкої допомоги, проте врятувати його медикам не вдалося – чоловік помер.

У пресслужбі ростовського аеропорту інформацію про позапланову посадку рейсу підтвердили, проте причини і обставини події не уточнювали.

Водночас пасажири в соцмережах встигли поділиться декількома фото з місця НП. Вони зазначили, що ніхто з них не постраждав, однак про те, що трапилося, людям нічого не говорять.

НП з літаком в Ростові-на-Дону Комсомольська правда

Пізніше стало відомо, що лайнер готується до вильоту, відбувається дозаправка і найближчим часом він мав відправитися до пункту призначення.

НП з літаком в Ростові-на-Дону Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, в московському аеропорту "Шереметьєво" (Росія) 16 листопада сталася надзвичайна подія з літаком. Він не впорався з керуванням і перекрив руліжні доріжки на злітно-посадковій смузі. Попередня причина інциденту – відмову гідросистеми.

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