У Росії трапилася нова страшна НП з пасажирським автобусом: відео з місця

У вівторок, 3 грудня, під Білгородом біля села Преображенка (Російська Федерація) автобус із 30 пасажирам перекинувся в кювет.

Про це передає "Інтерфакс" з посиланням на джерело, яке повідомило, що автобус їхав до міста Старий Оскол.

Попередньо встановлено, що в аварії є потерпілі. Обставини події з'ясовуються.

Telegram-канал Mash зазначає, що внаслідок ДТП одна дівчина госпіталізована без свідомості, ще чотирьом допомога надана на місці. В аварії ніхто не загинув.

Водночас одна пасажирка, що надавала допомогу постраждалим, сама звернулася до лікарів із нервовим зривом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Забайкальському краї (Росія) автобус з 43 пасажирами і водієм впав з моста на кригу річки. Попередньо загинуло 19 осіб.

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