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3 грудня • оновлено в 14:26
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У Росії трапилася нова страшна НП з пасажирським автобусом: відео з місця

3.3т
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У вівторок, 3 грудня, під Білгородом біля села Преображенка (Російська Федерація) автобус із 30 пасажирам перекинувся в кювет.

Про це передає "Інтерфакс" з посиланням на джерело, яке повідомило, що автобус їхав до міста Старий Оскол.

Попередньо встановлено, що в аварії є потерпілі. Обставини події з'ясовуються.

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Telegram-канал Mash зазначає, що внаслідок ДТП одна дівчина госпіталізована без свідомості, ще чотирьом допомога надана на місці. В аварії ніхто не загинув.

Водночас одна пасажирка, що надавала допомогу постраждалим, сама звернулася до лікарів із нервовим зривом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Забайкальському краї (Росія) автобус з 43 пасажирами і водієм впав з моста на кригу річки. Попередньо загинуло 19 осіб.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія Білгород
Теги
ДТП Новини Росії
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Махно Володимир
Махно Володимир
и снова кац-апы отличились! то у них с самолетами ЧП то с автобусами. россия страна глубоких им-бицилов и клоунов! на россии люди это расходный материал. а хуле..150млн голодных ртов!
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