Відбувся хлопок і вирвалось полум'я: у Росії трапилася нова НП із Superjet

У п'ятницю, 1 листопада, в небі над Тюменню (Росія) у пасажирського літака Sukhoi Superjet-100 авіакомпанії "Ямал" зламався двигун.

Лайнер, на борту якого близько 87 осіб, відразу ж після зльоту повідомив про поломку, повідомляє ТАСС.

Відзначається, що літак підготували до екстреної посадки. "Лайнер виробляє паливо", – повідомили в екстрених службах. Незабаром стало відомо, що на борту близько 10 тонн палива, тому кінця процесу вирішили не чекати і посадити лайнер на одному двигуні. Літак успішно приземлився.

У Росії трапилася нова НП із Superjet патриотам.рф

У Росії трапилася нова НП із Superjet Flightradar

Стало відомо, що Superjet вилетів о 19:00 за місцевим часом з аеропорту Рощино в Санкт-Петербург, але через 5 хвилин КВС доповів про відмову лівого двигуна.

В екстреній службі спростували інформацію про відмову двигуна. Як стало відомо, він почав працювати з перебоями, що і створило небезпечну ситуацію.

Джерело "Вестей" повідомив, що в двигуні трапився хлопок, викид полум'я, "спостерігалася вібрація".

"Під час зльоту екіпаж відчув удар, трапився помпаж турбіни двигуна. Тут же відмовив лівий двигун. Командир прийняв рішення виробити паливо. Ситуація позаштатна, але вирішуване, завдяки ухваленню правильного рішення командиром екіпажу", – прокоментували в авіакомпанії "Ямал". Там відзначили, що лайнер сідав вручну з перевищенням посадкової маси.

У Росії трапилася нова НП із Superjet

У Росії трапилася нова НП із Superjet Телеканал "Дождь"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в аеропорту Іжевська (Російська Федерація) зняли з рейсу літак Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), з якого випливало паливо.

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