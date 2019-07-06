У Росії таємно поховали згорілих заживо підводників: фото і відео

У російському Санкт-Петербурзі поховали підводників, які загинули на глибоководному апараті "Лошарик" у Баренцевому морі.

Так, траурна церемонія поруч із меморіалом загиблим на підводному човні "Курськ" пройшла в закритому режимі. Доступ на кладовищі був обмежений, пише Znak.com.

Попрощатися із загиблими моряками прийшли більше тисячі осіб, у тому числі військове начальство і міська влада. На час церемонії на кладовищі частково обмежили доступ для городян.

ТАСС

Похорон відбувся з військовими почестями – у присутності почесної варти, з залпами рушниць і виконанням державного гімну.

Znak.com

Znak.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російських територіальних водах у Баренцевому морі під час пожежі 1 липня загинули 14 моряків-підводників. Займання сталося на науково-дослідному глибоководному апараті.

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