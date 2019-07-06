ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

У Росії таємно поховали згорілих заживо підводників: фото і відео

13.7тЧитати матеріал російською

У російському Санкт-Петербурзі поховали підводників, які загинули на глибоководному апараті "Лошарик" у Баренцевому морі.

Так, траурна церемонія поруч із меморіалом загиблим на підводному човні "Курськ" пройшла в закритому режимі. Доступ на кладовищі був обмежений, пише Znak.com.

Попрощатися із загиблими моряками прийшли більше тисячі осіб, у тому числі військове начальство і міська влада. На час церемонії на кладовищі частково обмежили доступ для городян.

Новини
На "Лошарику" була ядерна установка: розкрилася розмова Путіна і Шойгу

У Росії таємно поховали згорілих заживо підводників: фото і відео

ТАСС

Похорон відбувся з військовими почестями – у присутності почесної варти, з залпами рушниць і виконанням державного гімну.

У Росії таємно поховали згорілих заживо підводників: фото і відео

Znak.com

У Росії таємно поховали згорілих заживо підводників: фото і відео

Znak.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російських територіальних водах у Баренцевому морі під час пожежі 1 липня загинули 14 моряків-підводників. Займання сталося на науково-дослідному глибоководному апараті.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
8
37
Смішно
5
Цікаво
20
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Марченко Виталий
Марченко Виталий
эх, абы так каждый день ((
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
" В России тайно похоронили сгоревших заживо подводников: фото видимо" редактор что у тебя с логикой ?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"В России тайно похоронили"-Якобы журналисты, с головой совсем не дружите?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel