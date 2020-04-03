У Росії священики на джипах окропили вулиці святою водою від COVID-19

У російській столиці Москві священики на джипах окропили місто святою водою з метою боротьби з коронавірусом.
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Водночас служителі церкви їхали вулицями, порушуючи правила дорожнього руху. Відео опублікував Telegram-канал "Підйом" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
На кадрах видно, як дорогою проїжджають два джипи. На першому встановлені ікона та хрест, а в другому їде священик – висунувшись через люк автомобіля, як повідомляє канал, BMW X5.
t.me/pdmnews
"Священики на джипах освячують Ленінський проспект в Москві. Відео зняте в Обручевскій районі міста. Авто проїжджають на червоне світло повз споруджуваної станції метро "Вулиця Новаторів", – йдеться у підписі до ролика.
У мережі підкреслили, що священик кропить вулицю святою водою, мабуть, як захід боротьби з коронавірусом.
t.me/pdmnews
t.me/pdmnews
t.me/pdmnews
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі священики Української православної церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Запорізьким і Мелітопольським Лукою зробили "повітряний хресний хід" проти коронавірусу на вертольоті.
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