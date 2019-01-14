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У Росії стався новий вибух у багатоповерхівці: під завалами люди

11.7тЧитати матеріал російською

У місті Шахти (Ростовська область Росії) вибухнув побутовий газ у дев'ятиповерховому житловому будинку.

За інформацією прес-служби МНС РФ, обвалилися восьмий і дев'ятий поверх. Вибух стався о 5:18 за київським часом. Постраждали, за першими даними, вісім осіб, один загинув. ЗМІ повідомляють, що під завалами можуть знаходитися шестеро мешканців. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Що відомо про вибух у багатоповерхівці в Шахтах:

  • Стався рано вранці 14 січня. Зруйновано квартири на 8 і 9 поверхах.

  • Одна людина загинула, восьмеро постраждали. Ще шестеро залишаються під завалами, серед них – дитина. 140 осіб евакуйовано.

  • Попередня причина – вибух газового балона.

  • Будинок цегляний 1993 року побудови. Його відключили від електрики. Від вибуху тріщини пішли в квартирах на 7 поверсі, їх обстежують фахівці.

Усі екстрені служби спрямовані на місце НП. Будинок розташований за адресою: вулиця Хабарова, 16. Для жителів 72 квартир будинку розгорнуто пункт тимчасового розміщення.

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У Росії стався новий вибух у багатоповерхівці: під завалами люди

"360"

Пошкоджено чотири квартири. 140 людей евакуйовано. З-під завалів врятовані мати і дворічнна дитина.

Рятувальники стверджують, що в руїнах є ті, що вижили. "Хвилини тиші і аналіз обстановки показують, що під завалами є живі люди. Проводяться роботи по їх виявленню і деблокуванню", – кажуть вони. Виявлено двох осіб, їх намагаються дістати.

Як пишуть ЗМІ, причиною вибуху могли бути порушення при експлуатації газового обладнання.

Будинок був побудований у 1993 році. Всього в ньому 72 квартири.

У Росії стався новий вибух у багатоповерхівці: під завалами люди
У Росії стався новий вибух у багатоповерхівці: під завалами люди

Рен ТВ

У Росії стався новий вибух у багатоповерхівці: під завалами люди

Рен ТВ

У Росії стався новий вибух у багатоповерхівці: під завалами люди
У Росії стався новий вибух у багатоповерхівці: під завалами люди
У Росії стався новий вибух у багатоповерхівці: під завалами люди

Скріншот з відео

У Росії стався новий вибух у багатоповерхівці: під завалами люди

"360"

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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
У свиномордых хохловыблядков еще после Магнитогорска слюна с гнилой пасти не перестала рефлекторно течь а тут новая трагедия. Укроскотообразные падальщики, фас!
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Ублюдки ебашьрусню и якацап - на выход. Ваша тема.
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Проходил мимо
Проходил мимо
арсеньев сергей, Соболезнуют? Ты читал ваши комментарии в ветке трагедии в Магнитогорске? Это во твоему соболезнования?
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
арсеньев сергей, ползи унитазы мой, глупое и обоссанное чучело из Свинарни.
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