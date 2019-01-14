У Росії стався новий вибух у багатоповерхівці: під завалами люди

У місті Шахти (Ростовська область Росії) вибухнув побутовий газ у дев'ятиповерховому житловому будинку.

За інформацією прес-служби МНС РФ, обвалилися восьмий і дев'ятий поверх. Вибух стався о 5:18 за київським часом. Постраждали, за першими даними, вісім осіб, один загинув. ЗМІ повідомляють, що під завалами можуть знаходитися шестеро мешканців. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Що відомо про вибух у багатоповерхівці в Шахтах:

Стався рано вранці 14 січня. Зруйновано квартири на 8 і 9 поверхах.

Одна людина загинула, восьмеро постраждали. Ще шестеро залишаються під завалами, серед них – дитина. 140 осіб евакуйовано.

Попередня причина – вибух газового балона.

Будинок цегляний 1993 року побудови. Його відключили від електрики. Від вибуху тріщини пішли в квартирах на 7 поверсі, їх обстежують фахівці.

Усі екстрені служби спрямовані на місце НП. Будинок розташований за адресою: вулиця Хабарова, 16. Для жителів 72 квартир будинку розгорнуто пункт тимчасового розміщення.

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Пошкоджено чотири квартири. 140 людей евакуйовано. З-під завалів врятовані мати і дворічнна дитина.

Рятувальники стверджують, що в руїнах є ті, що вижили. "Хвилини тиші і аналіз обстановки показують, що під завалами є живі люди. Проводяться роботи по їх виявленню і деблокуванню", – кажуть вони. Виявлено двох осіб, їх намагаються дістати.

Як пишуть ЗМІ, причиною вибуху могли бути порушення при експлуатації газового обладнання.

Будинок був побудований у 1993 році. Всього в ньому 72 квартири.

Рен ТВ

Рен ТВ

Скріншот з відео

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Магнітогорську в ніч на 31 грудня прогримів потужний вибух, у результаті чого обвалився цілий під'їзд.

Офіційна причина — вибух побутового газу, пізніше з'явилися кадри обвалення під'їзду.

Усього загинуло 39 осіб, із них шестеро — діти. Опубліковані імена всіх жертв.

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