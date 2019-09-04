У Росії трапилася серйозна НП з пасажирським літаком у повітрі

У Росії пасажирський літак сполученням Воронеж – Санкт-Петербург здійснив аварійну посадку через НП.

Як стало відомо "РИА Новости" з екстрених служб, у лайнера проблеми зі стійкою шасі. Судно повернулося в аеропорт Воронежа.

"Борт вилетів із Воронежа в Пулково. Після зльоту командир доповів про неприбирання задніх шасі. Було вирішено перервати політ і повернути лайнер в аеропорт вильоту. Літак благополучно приземлився декілька хвилин тому", – розповів співрозмовник "Інтерфаксу".

Ілюстрація ato.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 серпня літак А-321 рейсу Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку в кукурудзяному полі поряд із аеропортом "Жуковський" (Підмосков'я). На борту перебували 226 пасажирів і семеро членів екіпажу.

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