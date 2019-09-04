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4 вересня • оновлено в 09:00
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У Росії трапилася серйозна НП з пасажирським літаком у повітрі

2.4т Читати матеріал російською

У Росії пасажирський літак сполученням Воронеж – Санкт-Петербург здійснив аварійну посадку через НП.

Як стало відомо "РИА Новости" з екстрених служб, у лайнера проблеми зі стійкою шасі. Судно повернулося в аеропорт Воронежа.

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"Борт вилетів із Воронежа в Пулково. Після зльоту командир доповів про неприбирання задніх шасі. Було вирішено перервати політ і повернути лайнер в аеропорт вильоту. Літак благополучно приземлився декілька хвилин тому", – розповів співрозмовник "Інтерфаксу".

Ілюстрація

Ілюстрація

ato.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 серпня літак А-321 рейсу Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку в кукурудзяному полі поряд із аеропортом "Жуковський" (Підмосков'я). На борту перебували 226 пасажирів і семеро членів екіпажу.

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Росія Воронеж
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
О том, что это либо Боинг, либо Эйрбас, а не суперджет, обозреватель стыдливо умалчивает
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Афанасьев Алексей, а то что вы рухлядь сами покупаете и денег на ремонты у вас нет, стыдливо умолчал ?
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Шо ? Опять ? Не ну уже не смешно ей богу, что ни день, то у немытых авария в небе ! Вчера же только военный самолёт разбили и вот на тебе, не прошло и пол года . Российские самолёты - самые поездатые самолёты в мире, летайте и да хранит вас бог !
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
И снова проходил мимо, снова - мимо. Аварии у всех бывают, но не каждый же день ! Ты вот 2002 год вспомнил, ты хоть существовал уже в то время ?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Алень - мне друг, но истина дороже !, Расскажи это В. Топонарь и Ю. Егорову. Если сложно для восприятия напомню - 27 июля 2002 год.
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