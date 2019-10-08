У Росії трапилася НП з літаком-амфібією: всі подробиці

У Росії літак-амфібія Л-4 зранку 8 жовтня здійснив жорстку посадку при злеті у Магаданській області.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело у місцевих правоохоронних органах. "Факт підтверджую. Дійсно, була здійснена жорстка посадка при злеті. У літаку перебував тільки пілот, він не постраждав", – повідомляється у заяві.

Літак-амфібія Л-4 Ілюстративне фото

НП трапилася під час злету з посадкового майданчика "Магадан-13". У результаті падіння літак отримав пошкодження.

"Слідство розглядає три версії того, що трапилося: несприятливі погодні умови, технічні несправності літака, помилка пілотування", – розповіло джерело.

Літак-амфібія Л-4 – двомоторне легке багатоцільове повітряне судно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії здійснив екстрену посадку літак, який прямував із Москви до Грозного через смерть дитини на борту.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.