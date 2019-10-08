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8 жовтня • оновлено в 13:27
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У Росії трапилася НП з літаком-амфібією: всі подробиці

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У Росії літак-амфібія Л-4 зранку 8 жовтня здійснив жорстку посадку при злеті у Магаданській області.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело у місцевих правоохоронних органах. "Факт підтверджую. Дійсно, була здійснена жорстка посадка при злеті. У літаку перебував тільки пілот, він не постраждав", – повідомляється у заяві.

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Літак-амфібія Л-4

Літак-амфібія Л-4

Ілюстративне фото

НП трапилася під час злету з посадкового майданчика "Магадан-13". У результаті падіння літак отримав пошкодження.

"Слідство розглядає три версії того, що трапилося: несприятливі погодні умови, технічні несправності літака, помилка пілотування", – розповіло джерело.

Літак-амфібія Л-4 – двомоторне легке багатоцільове повітряне судно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії здійснив екстрену посадку літак, який прямував із Москви до Грозного через смерть дитини на борту.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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hunt andres
hunt andres
Вы хоть в курсе, что такое самолет амфибия? Поди, не видеои ни разу в жизни, селюки:-)
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Махно Володимир
Махно Володимир
снова лаптерылым не везет! ну не может летать тот, кто доложен всю жизнь ползать и в позе ра-ком стоять!
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Ну все, сейчас на Украине что нибудь случится.Так обычно бывает.: только позлорадствуют по поводу катастрофы в России, то же самое случится и у них.
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