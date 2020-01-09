Головна Новини
9 січня • оновлено в 17:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії на НПЗ прогриміли вибухи: спалахнула масштабна пожежа. Відео

3.6т
Читати матеріал російською

В Ухті (Росія) у районі нафтопереробного заводу трапився вибух.

Про це в соціальних мережах повідомили жителі міста. За їхніми словами, вибух був такої сили, що в Ухті на хвилину стало видно, як удень, а по вулицях прокотилася вибухова хвиля. Жителі засвідчують – ляскіт був такої сили, що труснуло прилеглі будинки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Після вибуху загорілася установка з переробки дизельного палива на площі 200 кв. метрів. Пізніше стало відомо, що площа пожежі зросла до 1000 квадратних метрів, постраждала одна людина, вона госпіталізована у стані легкого ступеня тяжкості.

В Ухті спалахнула пожежа на нафтовому заводі

В Ухті спалахнула пожежа на нафтовому заводі

Новини
Смертельну пожежу під Одесою гасили кілька годин: що трапилося

Регіональне управління слідчого комітету початок дослідчу перевірку через пожежу. За однією з версій того, що сталося, до вибуху і подальшого вибуху могло призвести порушення технологічного процесу, повідомляє телеграм-канал 360.

"Те, що відбулося на НПЗ подія носить локальний характер, загрози для жителів міста немає. Ніякого диму, викидів із заводу немає і заграви немає. Вітер дме у протилежний бік від міста", - заявили в прес-службі адміністрації міста. З розташованого неподалік від підприємства торгового центру евакуювали відвідувачів та персонал.

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Москві в районі Варшавського шосе зайнялося складська будівля. Всього горіло 7 тисяч квадратних метрів приміщення.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Гліб Іванов
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
7
7
Смішно
7
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
работаем.. правый сектор
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Борисс Робот
Борисс Робот
Рукожопия горит...ватоцефалы и ватопитеки все на тушение пожара на скрепном заводике...
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
2 из 3 ответов | показать все
коршун федот
коршун федот
Борисс Робот, Це обозу, який банив коментарі.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
коршун федот
коршун федот
Борисс Робот, не тобі.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги