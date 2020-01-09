У Росії на НПЗ прогриміли вибухи: спалахнула масштабна пожежа. Відео

В Ухті (Росія) у районі нафтопереробного заводу трапився вибух.

Про це в соціальних мережах повідомили жителі міста. За їхніми словами, вибух був такої сили, що в Ухті на хвилину стало видно, як удень, а по вулицях прокотилася вибухова хвиля. Жителі засвідчують – ляскіт був такої сили, що труснуло прилеглі будинки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Після вибуху загорілася установка з переробки дизельного палива на площі 200 кв. метрів. Пізніше стало відомо, що площа пожежі зросла до 1000 квадратних метрів, постраждала одна людина, вона госпіталізована у стані легкого ступеня тяжкості.

В Ухті спалахнула пожежа на нафтовому заводі

Регіональне управління слідчого комітету початок дослідчу перевірку через пожежу. За однією з версій того, що сталося, до вибуху і подальшого вибуху могло призвести порушення технологічного процесу, повідомляє телеграм-канал 360.

"Те, що відбулося на НПЗ подія носить локальний характер, загрози для жителів міста немає. Ніякого диму, викидів із заводу немає і заграви немає. Вітер дме у протилежний бік від міста", - заявили в прес-службі адміністрації міста. З розташованого неподалік від підприємства торгового центру евакуювали відвідувачів та персонал.

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Москві в районі Варшавського шосе зайнялося складська будівля. Всього горіло 7 тисяч квадратних метрів приміщення.

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