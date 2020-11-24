У Росії слідом за Заходом заявили про 95% ефективності вакцини проти COVID-19

У Росії заявили, нібито вакцина від коронавірусу (COVID-19) "Супутник V" показала свою ефективність понад 95%.

За твердженням російських творців препарату, таких результатів вони домоглися на 42 день після першої ін'єкції. Відзначається, що в Росії пройшов другий проміжний етап клінічних досліджень, де нібито вакцина показала ефективність 92%.

"В ході випробувань фахівцями як і раніше не було виявлено непередбачених небажаних явищ. Спостереження за станом учасників триває", – йдеться в повідомленні.

В інформації зазначено, що в наступних випробуваннях "Супутника V" беруть участь 40 тисяч осіб.

Додамо, що за даними Російського фонду прямих інвестицій, ціна двох доз вакцини становитиме до десяти доларів "для зарубіжних ринків".

Як повідомляв OBOZREVATEL, фармацевтична компанія Pfizer заявила, що її вакцина проти коронавірусу ефективна на 95% і не має серйозних побічних ефектів.

Також компанія Moderna повідомила, що її нова вакцина, що захищає від COVID-19, ефективна майже на 95%.

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