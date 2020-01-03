У Росії сім'я з маленькими дітьми згоріла заживо: жахливі фото і відео з дрона

У Росії під час пожежі в приватному будинку загинула сім'я з чотирьох чоловік.
Як передають місцеві ресурси, трагедія сталася в підмосковній Борисівці. Серед жертв були 26-річний чоловік і 25-річна жінка, а також двоє їхніх дочок – дівчинка 3 років і 9 місяців.
Вижити під час пожежі вдалося лише одному члену сім'ї – бабусі, яка була доставлена в лікарню.
Пожежа в Борисівці
ЛайфШот
Пожежа в Борисівці
ЛайфШот
Пожежа в Борисівці
ЛайфШот
Пожежа в Борисівці
ЛайфШот
Як писав OBOZREVATEL, напередодні в центрі Санкт-Петербурга з даху житлового будинку впав палаючий чоловік. Він помер на місці, травмувавши жінку-пішохода, на яку приземлився.
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