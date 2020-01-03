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3 січня • оновлено в 21:24
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У Росії сім'я з маленькими дітьми згоріла заживо: жахливі фото і відео з дрона

1.9т
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У Росії під час пожежі в приватному будинку загинула сім'я з чотирьох чоловік.

Як передають місцеві ресурси, трагедія сталася в підмосковній Борисівці. Серед жертв були 26-річний чоловік і 25-річна жінка, а також двоє їхніх дочок – дівчинка 3 років і 9 місяців.

Вижити під час пожежі вдалося лише одному члену сім'ї – бабусі, яка була доставлена в лікарню.

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Пожежа в Борисівці

Пожежа в Борисівці

ЛайфШот

Пожежа в Борисівці

Пожежа в Борисівці

ЛайфШот

Пожежа в Борисівці

Пожежа в Борисівці

ЛайфШот

Пожежа в Борисівці

Пожежа в Борисівці

ЛайфШот

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в центрі Санкт-Петербурга з даху житлового будинку впав палаючий чоловік. Він помер на місці, травмувавши жінку-пішохода, на яку приземлився.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Росія
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