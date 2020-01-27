У Росії школярів намертво засипало снігом: фото

У Гайском міському окрузі Оренбурзької області (Росія) двох 13-річних учнів місцевої школи на смерть засипало снігом під час прогулянки.

Нещасний випадок трапився 26 січня. Про це повідомляє регіональне управління Слідчого комітету РФ.

Встановлено, що того дня приблизно о 15:00 за місцевим часом хлопчики відпросилися у дорослих піти погуляти на вулиці. Десь через три години після цього батьки почали їх шукати і виявили дітей у сніговому заметі.

У Росії 13-річних школярів на смерть засипало снігом

Так, ввечері родичі самостійно виявили сліди, які вели від дороги до відвалів. Там і було знайдено тіла двох хлопчиків, до того ж засипані осипом штучного відвалу породи зі снігом.

У Росії 13-річних школярів на смерть засипало снігом oren.sledcom.ru

На місце події були викликані співробітники поліції. За фактом трагедії проводиться перевірка і призначені судово-медичні експертизи. Зазначається, що на тілах школярів не було виявлено видимих ознак насильницької смерті.

У Росії 13-річних школярів на смерть засипало снігом oren.sledcom.ru

Водночас у рамках розслідування також буде дана оцінка діям або ж бездіяльності батьків померлих хлопчиків.

У Росії 13-річних школярів на смерть засипало снігом oren.sledcom.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Николаєвськ-на-Амурі Хабаровського краю в РФ батьки залишили немовля на балконі у 20-градусний мороз, малюк помер від переохолодження.

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