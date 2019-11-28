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29 листопада • оновлено в 11:26
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У Росії школяр обізвав Путіна "п***расом" і "шакалом" і поплатився

26.5т
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У Курську (Росія) школяра оштрафували на 30 тисяч рублів за статтею про неповагу до влади за коментарі про Володимира Путіна в соціальній мережі "ВКонтакте".

Про це повідомляє "МБХ медіа". Таке рішення прийняла комісія у справах неповнолітніх.

Школяр розмістив в розділі "Записи" у "ВКонтакте" картинки, на яких на рожевому тлі чорним шрифтом написав: "Путін і його уряд – п*****си казкові", а також "Путін – e****й шакал ".

У Росії школяр обізвав Путіна в соціальній мережі

У Росії школяр обізвав Путіна в соціальній мережі

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"Наші клопотання не були прийняті, одним словом – цирк", – сказав хлопець. Він додав, що рішення суду буде оскаржено.

Раніше його оштрафували на тисячу рублів за статтею про демонстрацію нацистської символіки за публікацію уривка мультфільму "Том і Джеррі". У відео на тілі Тома був розміщений червоний прапор зі свастикою, а на місці Джеррі – прапор з серпом і молотом. У фіналі відео Джеррі перемагав Тома під звук гімну СРСР.

Як писав OBOZREVATEL, раніше пропагандистам Росії влаштували "теплий прийом" в Мінську, обматюкавши Путіна. Його обзивали х**лом - словом, яке вже давно закріпилося по відношенню до нього в Україні.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
В какой ж о п е находится Х о х л я н д и я,если прислушиваются к мнениям школьников-опущенцев не способных самостоятельно закончить даже ПТУ)))
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Лучше бы для начала на "пятерки" учиться бы начал,о б о с с а н е ц)))
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Тут на обозе КАЖДЫЙЙ свидомый цеевропеец называет Зе словами гораздо похлеще.То чем "мальчик" из Пензы назвал Путина по сравнению с этими словами просто комплимент
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Цимельман Филя, так суть -то в чем?Не можешь понять?Обьясню.Мы,нанимаем их на службу путем выборов.М ы и х НАНИМАЕМ!Чиновники все наняты на службу своему народу.Много ,чего не получается у нас.Воруют чинуши,депутаты ..Но ,в отличии от тебя,если чиновник или президент к.й. не оправдал доверия,я могу обозвать или послать.Ни какой криминальной статьи,так как я его нанял, а он не оправдал мое доверия.Начиная от мера самого маленького сельца и до президента -мы,их на-ни-ма-ем.В нашем сознании есть это начало.Вот у вас его нет,и вам не понять этого.
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