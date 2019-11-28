У Курську (Росія) школяра оштрафували на 30 тисяч рублів за статтею про неповагу до влади за коментарі про Володимира Путіна в соціальній мережі "ВКонтакте".

Про це повідомляє "МБХ медіа". Таке рішення прийняла комісія у справах неповнолітніх.

Школяр розмістив в розділі "Записи" у "ВКонтакте" картинки, на яких на рожевому тлі чорним шрифтом написав: "Путін і його уряд – п*****си казкові", а також "Путін – e****й шакал ".

У Росії школяр обізвав Путіна в соціальній мережі

"Наші клопотання не були прийняті, одним словом – цирк", – сказав хлопець. Він додав, що рішення суду буде оскаржено.

Раніше його оштрафували на тисячу рублів за статтею про демонстрацію нацистської символіки за публікацію уривка мультфільму "Том і Джеррі". У відео на тілі Тома був розміщений червоний прапор зі свастикою, а на місці Джеррі – прапор з серпом і молотом. У фіналі відео Джеррі перемагав Тома під звук гімну СРСР.

Як писав OBOZREVATEL, раніше пропагандистам Росії влаштували "теплий прийом" в Мінську, обматюкавши Путіна. Його обзивали х**лом - словом, яке вже давно закріпилося по відношенню до нього в Україні.

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