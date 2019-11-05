У Росії розсекретили записку Берії про створення атомних бомб у СРСР

Російська державна корпорація "Росатом" почала публікувати секретні документи про розвиток атомної галузі в СРСР.

Одним із перших розсекречених матеріалів про нарощення атомного арсеналу в СРСР стала записка, адресована Лаврентію Берії, заступнику голови радянського уряду та голові Спеціального комітету при Радміні, передають "РИА Новости".

Цей документ, який мав гриф "Цілком таємно (особлива папка)", оприлюднено на порталі "Історіям"Росатому", у спеціальному розділі "Російській атомній галузі – 75 років". Корпорація викладає факсиміле архівних матеріалів, пов'язаних зі становленням і розвитком ядерної індустрії СРСР, зокрема з атомним проєктом СРСР. Багато з цих документів раніше не публікувалися.

"Росатом" оприлюднив секретний документ ria.ru

У записці керівників Першого головного управління при Раді міністрів СРСР, адресованій Берії від червня 1948 року, міститься пропозиція про будівництво нових підприємств із виробництва "матеріалів для атомних бомб".

Частина оприлюднених матеріалів стосується роботи над радянською атомною бомбою. Так, в одному з документів йшлося про "реактивний двигун С", створення якого доручалося конструкторському бюро № 11 (КБ-11). Під цим двигуном малася на увазі перша радянська атомна бомба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній президент СРСР Михайло Горбачов нагадав про небезпеку гонки ядерних озброєнь між США і Росією.

Нагадаємо, на початку серпня в Архангельській області, що в Росії, вибухнув ядерний реактор. Внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще шестеро постраждали, а місцеві жителі почали масово скуповувати йод в аптеках.

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